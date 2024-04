Grande público marca a abertura da Terceira Divisão do Campeonato de Futsal em Cachoeira do Sul

Na noite desta terça-feira,16, o Ginásio Derlizão foi palco de intensas disputas e muita emoção na primeira rodada do Campeonato de Futsal Terceira Divisão em Cachoeira do Sul. Com um público animado e apaixonado pelo esporte, quatro jogos abriram o campeonato.

No primeiro confronto da noite, o Tupinambá mostrou sua força ao vencer o Ajax por 3 a 0, garantindo uma boa vantagem logo no início da competição. Em seguida, o Atlético Lyon derrotou o Trianon por 1 a 0, em um jogo equilibrado e decidido nos detalhes.

O terceiro jogo da noite a equipe do Santa Fé e o Libertad empatando em 3 a 3. Já no último confronto, a Sociedade ZR levou a melhor sobre o Tupi, vencendo por 2 a 1.

Com esses resultados, a Terceira Divisão do Campeonato de Futsal em Cachoeira do Sul começa com emoção e expectativa para os próximos jogos.

Fotos: Rafa Bordignon