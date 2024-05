Grêmio e Operário-PR não chegam a acordo para redução no valor do ingresso para a torcida gremista

As direções de Grêmio e Operário-PR não chegaram a um acordo para reduzir o valor dos ingressos destinados à torcida gremista no jogo entre as equipes, nesta terça (30), pela Copa do Brasil. Salvo se ocorrer uma reviravolta inesperada nas próximas horas, o torcedor tricolor precisará desembolsar o valor único de R$ 350 para assistir ao time de Renato Portaluppi na partida marcada para às 20h, no Estádio Germano Krüger.



Segundo o presidente do Operário, Álvaro Goes, os valores dos ingressos são altos unicamente para estimular o torcedor local a se associar ao clube. Em entrevista à Rádio Gaúcha, no sábado (27), o dirigente afirmou que aceitaria conversar com o Tricolor para reduzir os valores dos bilhetes destinados aos gremistas. Contudo, nesta segunda (29), os clubes não chegaram a um acordo sobre o tema.

Operário propôs vender 1 mil ingressos ao Grêmio pelo valor de meia-entrada (R$ 175). Desta forma, caberia ao Tricolor gaúcho comprar essas entradas do clube paranaense e, então, revendê-las aos gremistas da região. Entretanto, a ideia foi considerada inviável pelo clube por razões operacionais e contábeis.

O Grêmio alega não ter estrutura nem física e nem de pessoal para vender milhares de ingressos físicos da noite para o dia em uma outra cidade, além da dificuldade de operacionalizar contabilmente a entrada e a saída de recursos para compra e revenda dos bilhetes. Por fim, haveria ainda o risco de a procura ser baixa e o clube amargar prejuízo.

Por isso, o Tricolor propôs ao Operário que o clube paranaense utilize a sua estrutura em Ponta Grossa para vender os ingressos da torcida do Grêmio por R$ 175. No entanto, a ideia não foi aceita pelos anfitriões, que alegam já ter vendido parte dos bilhetes por R$ 350, o que inviabilizaria a venda de ingressos para o mesmo setor pela metade do preço original.

As partes ainda tentam chegar a um acordo. No entanto, hoje, a tendência é de que o torcedor do Grêmio que quiser assistir ao seu time do coração contra o Operário tenha que abrir o bolso.













