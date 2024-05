Chuva e temporais provocam estragos em dezenas de cidades do RS

O boletim mais recente da Defesa Civil aponta que pelo menos 26 cidades registraram problemas até a tarde desta segunda-feira (29) em razão da chuva. A última a ser incluída foi Quaraí, na Fronteira Oeste, onde quatro pessoas estão em abrigos públicos e 12, desalojadas. Em entrevista ao Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha na noite desta segunda, o prefeito Jeferson Pires disse que irá decretar situação de emergência. Ao menos outras sete cidades, que ainda não reportaram os danos à Defesa Civil, seguem contabilizando os prejuízos.



Na Região Central, em Ivorá, ao menos duas famílias foram retiradas de casa após a elevação do Rio Jacutinga. De acordo com o prefeito Saulo Piccinini, parte de uma das residências desmoronou. Em Faxinal do Soturno, duas famílias foram transferidas para abrigos e algumas pontes e estradas, danificadas.



Os três municípios estão entre os que cancelaram as aulas nesta terça-feira (30), assim como Agudo, Sobradinho, Sinimbu, Carlos Barbosa e Santa Cruz do Sul, que teve o decreto de situação de emergência assinado pela prefeita Helena Hermany e encaminhado à Câmara de Vereadores. Em Santa Cruz, 571 casas foram atingidas. O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmob), José Joaquim Dias Barbosa, solicitou aos moradores do bairro Várzea que saiam de casa em razão da elevação do Rio Pardinho.

Em São Martinho da Serra, ao menos sete pessoas estão no ginásio municipal. Segundo a prefeitura, ainda não há um balanço do número de famílias que tiveram as residências alagadas, mas algumas também foram para casas de parentes. Localidades como Água Negra, Itaimbé e Ibicuí foram atingidas pela cheia do Rio Ibicuí.



Já em Cachoeira do Sul, uma moradia no bairro Cristo Rei foi interditada. A Defesa Civil municipal atendeu cerca de 26 ocorrências, como residências com infiltração, quedas de muro, poste e árvore, além de bloqueio de vias. A distribuição de medicamentos no Centro de Saúde Princesa do Jacuí, na Avenida Brasil, foi suspensa por falta de luz no local. Cerca de 760 moradias no município estão em alerta de risco.



Em Porto Alegre, de acordo com a atualização da Defesa Civil municipal às 18h, 14 ocorrências haviam sido registradas, sendo seis de deslizamentos e oito de danos em telhados. Ao todo, 26 kits de lona foram distribuídos.



O que já foi registrado em cada município, conforme a Defesa Civil



Atualização das 17h20min desta segunda-feira



Arroio Grande: cinco famílias foram retiradas de casa de forma preventiva após o arroio que corta o município subir. A Defesa Civil estadual chegou a reportar 18 desalojados, mas, conforme a Defesa Civil municipal, a situação já foi normalizada.

cinco famílias foram retiradas de casa de forma preventiva após o arroio que corta o município subir. A Defesa Civil estadual chegou a reportar 18 desalojados, mas, conforme a Defesa Civil municipal, a situação já foi normalizada. Bom Jesus: dados preliminares reportam cerca de 30 residências com danos devido ao forte vendaval. A Defesa Civil municipal está realizando o atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas.

dados preliminares reportam cerca de 30 residências com danos devido ao forte vendaval. A Defesa Civil municipal está realizando o atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas. Boqueirão do Leão: a RS-422 está interditada na altura da Comunidade de Quarto Léguas.

a RS-422 está interditada na altura da Comunidade de Quarto Léguas. Erechim: um muro caiu sobre um veículo, mas não houve feridos.

um muro caiu sobre um veículo, mas não houve feridos. Estância Velha: registro de cinco casas alagadas. Três no bairro União e dois no bairro União/Tico-tico.

registro de cinco casas alagadas. Três no bairro União e dois no bairro União/Tico-tico. Guaíba: registro de ruas alagadas e entrega de lona para uma residência.

registro de ruas alagadas e entrega de lona para uma residência. Guaporé: dados preliminares reportaram que devido à chuva forte e ao vento algumas casas foram destelhadas e árvores caíram.

dados preliminares reportaram que devido à chuva forte e ao vento algumas casas foram destelhadas e árvores caíram. Mato Leitão: oito casas e uma indústria parcialmente destelhadas.

oito casas e uma indústria parcialmente destelhadas. Monte Alegre dos Campos: 20 casas tiveram danos devido ao vendaval. A Defesa Civil municipal está realizando o atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas.

20 casas tiveram danos devido ao vendaval. A Defesa Civil municipal está realizando o atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas. Montenegro: registrados cinco destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento.

registrados cinco destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento. Novo Hamburgo: chuva forte ocasionou falta de luz em alguns bairros, além de alagamentos em áreas ribeirinhas ao Arroio Luiz Rau e Guarani.

chuva forte ocasionou falta de luz em alguns bairros, além de alagamentos em áreas ribeirinhas ao Arroio Luiz Rau e Guarani. Parobé: dezessete pessoas estão desalojadas, e quatro casas foram atingidas.

dezessete pessoas estão desalojadas, e quatro casas foram atingidas. Porto Alegre: até às 17h20min, conforme repassado à Defesa Civil estadual, havia registro de oito chamados. Eram três ocorrências na Zona Leste, nos bairros São José e Coronel Aparício Borges, e cinco na Zona Sul, nos bairros Medianeira, Glória, Serraria, Santa Tereza e Restinga. A maioria delas por pedidos de lonas após danos em telhados.

até às 17h20min, conforme repassado à Defesa Civil estadual, havia registro de oito chamados. Eram três ocorrências na Zona Leste, nos bairros São José e Coronel Aparício Borges, e cinco na Zona Sul, nos bairros Medianeira, Glória, Serraria, Santa Tereza e Restinga. A maioria delas por pedidos de lonas após danos em telhados. Pelotas: sete residências tiveram problemas, uma por alagamento e outra com o desabamento de uma laje. Também foram registrados alguns alagamentos na área urbana e rural da cidade, mas quase todos os locais já retornaram à normalidade. No Corpo de Bombeiros, apenas uma ocorrência foi registrada: no desabamento da laje, uma senhora precisou ser retirada debaixo dos escombros, sem ferimentos.

sete residências tiveram problemas, uma por alagamento e outra com o desabamento de uma laje. Também foram registrados alguns alagamentos na área urbana e rural da cidade, mas quase todos os locais já retornaram à normalidade. No Corpo de Bombeiros, apenas uma ocorrência foi registrada: no desabamento da laje, uma senhora precisou ser retirada debaixo dos escombros, sem ferimentos. Quaraí: quatro pessoas em abrigos públicos e 12 desalojados.

quatro pessoas em abrigos públicos e 12 desalojados. Santa Cruz do Sul: bombeiros registraram atendimentos de destelhamento e árvores caídas. Conforme a prefeitura, as duas regiões mais afetadas foram o bairro Belvedere e Linha João Alves. Desde sábado (27), a Prefeitura já realizou a distribuição de 15 bobinas de lona plástica, um total de 9 mil metros quadrados, além de 785 telhas. Cerca de 570 casas foram danificadas.

bombeiros registraram atendimentos de destelhamento e árvores caídas. Conforme a prefeitura, as duas regiões mais afetadas foram o bairro Belvedere e Linha João Alves. Desde sábado (27), a Prefeitura já realizou a distribuição de 15 bobinas de lona plástica, um total de 9 mil metros quadrados, além de 785 telhas. Cerca de 570 casas foram danificadas. São Martinho da Serra: chuva associada a vento atingiu parte da área rural, causando danos materiais na rede elétrica.

chuva associada a vento atingiu parte da área rural, causando danos materiais na rede elétrica. São Leopoldo: registrada a queda de 14 árvores e de dois muros, 30 destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento.

registrada a queda de 14 árvores e de dois muros, 30 destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento. Venâncio Aires: chuva forte e rápida, com granizo de pequeno diâmetro. Duas solicitações de lona.

chuva forte e rápida, com granizo de pequeno diâmetro. Duas solicitações de lona. Vera Cruz: três destelhamentos e duas árvores caídas.

três destelhamentos e duas árvores caídas. Campinas do Sul, Barão de Cotegipe, Cruzaltense, Erval Seco: ruas alagadas nas sedes dos municípios.

ruas alagadas nas sedes dos municípios. Mariano Moro, Três Arroios: estragos nas estradas vicinais.











