Grêmio e Umbro lançam concurso para torcedores desenharem camisa para a próxima temporada

O Grêmio e a Umbro, fornecedora dos materiais esportivos do clube, lançaram nesta segunda-feira (15) um concurso para torcedores desenharem e escolherem uma das camisas do time para a temporada 2025. Denominado “Manto Copero”, o concurso é válido até o dia 28 de julho.

Interessados devem enviar seus projetos através do site do concurso. Na sequência, um comitê formado por Grêmio, Umbro, agência promotora e representantes da torcida escolherá os finalistas, conforme critérios técnicos, regulamentares e estatuários.

Camisa gremista da temporada 2024 (Foto: Umbro/Divulgação)

Por fim, a torcida tricolor escolherá o desenho campeão entre os dias 2 e 6 de agosto. A revelação da camisa será no dia 7, data em que será possível efetuar a compra antecipada da peça. O produto será comercializado durante apenas sete dias, exclusivamente no site do “Manto Copero”, ou seja, sem venda em lojas físicas.

Após o período de vendas, a fornecedora esportiva iniciará a fabricação das peças, com a mesma tecnologia das camisas oficiais do Grêmio. A entrega dos produtos ocorrerá no início de 2025.