Grêmio encara o Corinthians nesta quinta-feira pelo Brasileirão

O Grêmio enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e última do primeiro turno.



O Grêmio venceu o Vitória na rodada passada e tenta engatar uma sequência de vitórias no Brasileirão. O tricolor gaúcho é o 18º colocado na tabela, com 14 pontos, quatro abaixo do Corinthians.



Corinthians – técnico: Ramón Díaz



Na partida desta quinta, o técnico argentino não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.



Já o volante Raniele volta de suspensão e fica à disposição de Díaz. Ele deve ter a companhia de Ryan no meio-campo. Outra possibilidade é o retorno de Fagner ao time titular.





Provável time



Hugo Souza;

Félix Torres, André Ramalho e Cacá;

Matheuzinho (Fagner), Raniele, Ryan, Rodrigo Garro e Hugo;

Romero e Yuri Alberto.

Quem está fora: Alex Santana e Gustavo Henrique (suspensos); Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Maycon (cirurgia no joelho) e Diego Palacios (cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem).



Pendurados: Cacá, Félix Torres, Igor Coronado, Matheuzinho, Pedro Raul, Romero e Wesley.



Grêmio – técnico: Renato Portaluppi



O meia Cristaldo e o zagueiro Jemerson são novidades após problemas musculares e devem iniciar a partida contra o Corinthians. Os zagueiros Kannemann e Geromel estão relacionados, mas devem ficar no banco. O volante Felipe Carballo está fora por suspensão.



Provável time



Marchesín;

João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo;

Villasanti, Dodi (Pepê), Edenilson e Cristaldo;

Pavón e Soteldo.

Quem está fora: Carballo (suspenso), Diego Costa e André Henrique (lesionados) Rodrigo Caio e Gustavo Martins (descontos).



Pendurados: Du Queiroz, Edenilson, Geromel, Gustavo Nunes, Pavon, Reinaldo e Villasanti.



Arbitragem



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)