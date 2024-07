Grêmio não terá como inscrever todos os reforços nas oitavas da Libertadores

O Grêmio não poderá contar com todos os oito reforços para as oitavas de final da Libertadores. Isso porque, segundo regulamento da Conmebol, são permitidas só cinco mudanças na lista original do torneio continental. No início da competição, o Tricolor preencheu 48 das 50 vagas disponíveis.



Após a entrega da lista inicial para a fase de grupos, o Grêmio contratou oito jogadores: o goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Rodrigo Caio e Jemerson, o volante Edenilson, o meia Monsalve e os atacantes Aravena, Arezo e Braihtwaite. Agora, caberá ao técnico Renato Portaluppi a escolha por cinco desses atletas.





Por coincidência, cinco jogadores deixaram o clube gaúcho e terão suas vagas utilizadas: o goleiro Gabriel Grando, o zagueiro Bruno Uvini, o lateral-esquerdo Cuiabano e os atacantes Lucas Bessozi e João Pedro Galvão. O Tricolor enfrenta o Fluminense nas oitavas de final, com os duelos definidos para os dias 13 e 20 de agosto. A decisão será no Maracanã, no Rio de Janeiro.











Correio do Povo