Grêmio recebe Athletico-PR em busca da primeira vitória no Brasileirão

O Grêmio passa pelo período de maior instabilidade neste ano. Após conquistar o heptacampeonato gaúcho, acumula derrotas para Huachipato (CHI), pela Libertadores, e Vasco, na estreia do Brasileirão. Nesta quarta-feira, às 19h, o Tricolor recebe o Athletico-PR, na Arena, pela segunda rodada da competição nacional. É a chance para reagir e voltar aos trilhos em um momento-chave da temporada.

Para esse difícil desafio, Renato Portaluppi não poderá contar com dois titulares importantes. Desfalque contra os cariocas em São Januário, Pepê foi diagnosticado com um edema muscular na coxa esquerda e seguirá de fora diante do Furacão. A outra baixa é Diego Costa, que deixou o jogo no Rio de Janeiro com dores na coxa esquerda. Sem a dupla, Du Queiroz e João Pedro Galvão podem ser os escolhidos para começar o jogo. O camisa 11, aliás, não inicia uma partida desde o dia 25 de fevereiro, na derrota para o Inter por 3 a 2, no Gre-Nal 441, em confronto válido pelo Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio.

Em contrapartida, Geromel deve retornar como titular. Poupado no último domingo, o camisa 3 treinou normalmente segunda e terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, e fica à disposição do treinador gremista. A dúvida fica em relação ao companheiro de zaga, já que Kannemann deixou o campo contra o Vasco ainda no primeiro tempo, após choque com Matheus Carvalho, do Cruzmaltino.

Até ontem, cerca de dois mil ingressos foram vendidos. A Arena do Grêmio projeta apenas 16 mil torcedores para o duelo desta noite. O público baixo é a resposta da torcida tricolor para o momento ruim da equipe.





Brasileirão 2024 – 2ª rodada

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann (Rodrigo Ely) e Cuiabano; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Soteldo e Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Athletico-PR

Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Erick e Julimar; Tomás Cuello (Zapelli), Canobbio e Pablo. Técnico: Cuca.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Brígida Cirilo Ferreira (AL-Fifa)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Data e hora: 17 de abril, quarta-feira, às 19h

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)