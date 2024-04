Contra o Palmeiras, Inter enfrenta a segunda de suas “38 finais”

O Inter superou com sucesso a primeira das “38 finais” que se dispôs a disputar ao longo do Campeonato Brasileiro em sua luta para voltar a conquistar o título. Ao vencer o Bahia, na estreia, sábado, o time colorado suspendeu a crise que rondava o Beira-Rio, tomou fôlego e conquistou seus primeiros três pontos. Agora, o desafio é maior. Ainda cheio de desfalques, Eduardo Coudet e seus comandados enfrentam o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, na Arena Barueri, nesta quarta-feira à noite, na segunda rodada.

Se o objetivo é mesmo conquistar a taça, o Inter não pode contentar-se com menos que um empate. O ideal seria a vitória. Por isso, no pouco tempo que teve para treinar nos últimos dias, Coudet analisou uma formação mais forte fisicamente, com um meio-campo mais competitivo e firme na marcação. Ele ainda não conta com Alan Patrick, Aránguiz e Valencia, todos lesionados. Uma contusão no ombro direito tirou o volante Fernando da equipe de última hora. Dessa forma, Bruno Gomes poderá atuar ao lado de Thiago Maia. Neste caso, Gabriel Mercado volta à defesa.

Wesley, que teve boa atuação e marcou um gol contra o Bahia, pode começar entre os titulares. Se quiser apostar em seu esquema preferencial, Coudet pode colocá-lo no lugar de Wanderson, mantendo o ataque como Borré e Lucca.

Outra possibilidade é o técnico promover um rearranjo das peças, tirando Lucca para montar uma espécie de 4-2-3-1 com Wanderson e Wesley abertos pelas pontas, Maurício centralizado e Borré como centroavante. Esse foi o esquema usado no segundo tempo contra o Bahia, quando o Inter jogou mais e marcou os dois gols da vitória.

O Palmeiras, porém, será um grande obstáculo. O time de Abel Ferreira venceu na estreia o Vitória, em Salvador, e está embalado por uma sequência de conquistas. Após o jogo, porém, o técnico deu indícios de que pretende rodar o elenco, escalando uma equipe misturada de reservas e titulares. Gustavo Gómez, Piquerez e Aníbal Moreno devem retornar ao time, assim como Zé Rafael, que está recuperado de uma lesão.

Brasileirão 2024 – 2ª Rodada

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Endrick e Lázaro; Caio Paulista e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Bruno Gomez, Thiago Maia, Wanderson e Maurício; Wesley e Rafael Borré. Técnico:Eduardo Coudet.

Local: Arena Barueri

Horário: 20h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)