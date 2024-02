Grêmio supera Novo Hamburgo por 2 a 0 e soma cinco vitórias consecutivas no Gauchão

Em noite de gols de JP Galvão e André Henrique, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo sem sustos por 2 a 0 nesta terça-feira na Arena. Agora, o Tricolor soma cinco vitórias consecutivas e seguirá na liderança do Gauchão até o final da sexta rodada – o Inter, vem atrás, na segunda colocação com dez pontos, mas com um jogo a menos.

A equipe de Renato produziu diversas oportunidades e poderia ter vencido por um placar até mais amplo. Apesar da pressão, que predominou em todo confronto, os gols só foram sair no segundo tempo. André Henrique, com estilo, abriu o placar e JP Galvão, de pênalti, ampliou na sequência. O camisa 11, que começou o jogo sob vaias, deixou o campo aplaudido pelos torcedores. A única preocupação gremista fica por conta de Nathan Fernandes. O jovem deixou o gramado na maca com dores no tornozelo e pode se tornar mais um desfalque.

Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo no sábado contra o São Luiz na Arena. O Noia terá como rival no mesmo dia o Juventude.

Pressão sem sucesso

O Grêmio atacou e o Novo Hamburgo se defendeu ao longo da primeira etapa na Arena. Desde os primeiros minutos, o time do técnico Renato Portaluppi controlou a posse de bola e criou as melhores chances. Pepê arriscou uma bomba de fora da área e colocou o goleiro rival para trabalhar aos 13 minutos. Ganhando sequência, o jovem Nathan Fernandes quase abriu o placar aos 25. Reinaldo lançou, a zaga furou e a bola ficou para o atacante cara a cara com Maticoli. Melhor para o goleiro do Noia que evitou o drible e ficou com a posse.

Diante da pouca produção ofensiva, até o zagueiro Pedro Geromel foi ao ataque e desperdiçou bom chute de dentro da área. Faltou faro de gol ao defensor. Renato precisou promover a primeira troca por “lesão”. Fábio sofreu queda no gramado e um corte no rosto. João Pedro entrou no seu lugar aos 35.

O duelo foi truncado e com muitas paralisações da arbitragem. O Novo Hamburgo perdeu dois atletas por lesão e gastou duas alterações ainda no primeiro tempo. O árbitro incluiu 8 minutos de acréscimos. Neles, o Grêmio quase fez o gol em duas chances. Nathan Fernandes deu toque magistral por cobertura para Cristaldo. O argentino bateu de primeira, mas em cima do goleiro. Depois, foi a vez do camisa 10 cruzar e Nathan Fernandes tocar de cabeça na trave do goleiro Maticoli.

André Henrique e JP Galvão decidem

O Tricolor voltou com André Henrique e Nathan nas vagas de Galdino e Cristaldo, de bom primeiro tempo. André Henrique provou que merece mais minutos já aos 3. Ele dominou a bola na área e com estilo tocou para vencer Maticoli e abrir o marcador na Arena.

A pressão do primeiro tempo se reproduziu após o intervalo. De pênalti, JP Galvão ampliou aos 9. Reinaldo quase fez o terceiro na sequência. O lateral ficou cara a cara com o goleiro e finalizou para fora. Responsável por sofrer a penalidade, Nathan Fernandes foi substituído com problemas por Besozzi e deixou o campo de maca.

O argentino teve uma grande chance e isolou. Livre e sem goleiro, o atacante tocou de lado de pé e bateu totalmente sem direção. Renato utilizou os minutos finais para colocar o jovem Rubens. JP Galvão foi o escolhido e deixou o gramado aplaudido. Os minutos finais foram de um Noia abatido e um time gremista administrando e deixando o tempo passar até o apito definitivo que chegou sem maiores registros.

Gauchão – 6ª rodada

Grêmio 2

Marchesín; Fábio (João Pedro), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino (André Henrique), Cristaldo (Nathan) e Nathan Fernandes (Besozzi); JP Galvão (Rubens). Técnico: Renato Portaluppi.

Novo Hamburgo 0

Maticoli; Itaqui, Islan (Santiago), Marcão, Raí; Robson, Felipe Fraga (Bahia); Tanque, Garré (Dionathã), Patrick (Christian); Édipo (Luam Parede). Técnico: Edinho Rosa.

Gols: André Henrique (03min/2°T). JP Galvão (08min/2°T)

Cartões amarelos: Patrick e Islan (Novo Hamburgo) Nathan Fernandes (Grêmio)

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Otávio Lagramanti e Conrado Bittencourt.

Data e hora: 06 de fevereiro, terça-feira, às 21h30min.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).