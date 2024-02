Saque-aniversário para nascidos em fevereiro está liberado

Os trabalhadores com carteira assinada nascidos em fevereiro têm até o dia 30 de abril, para sacar até R$ 2.900 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal já liberou o saque-aniversário para esse grupo de trabalhadores. A adesão à modalidade é opcional e pode ser feita a qualquer momento.

Quem optar pelo saque-aniversário passa a ter direito a sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. O valor do saque é proporcional ao saldo da conta e varia segundo a data de nascimento do trabalhador.

O trabalhador precisa acessar a plataforma do FGTS, clicar em “Meu FGTS”, e na sequência em “Saque-Aniversário”.

Quem não escolher o recebimento continuará no modelo padrão, o Saque-Rescisão. No caso dos que optaram pelo saque-aniversário, o valor a receber pode variar entre 5% a 50% da soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador, a qual é acrescida de uma parcela adicional. Segundo a Caixa, o trabalhador com R$ 1 mil no FGTS pode receber de Saque-Aniversário R$ 400,00 (alíquota de 40%) acrescido de R$ 50,00 (parcela adicional), totalizando R$ 450,00.

O saque-aniversário do FGTS foi instituído por meio da Lei 13.932/19, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e permite que o trabalhador realize o saque de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês de aniversário.

Saque e parcela adicional

Até R$ 500 – 50% – sem adicional;

De R$ 500,01 até R$ 1.000 – 40% – adicional de R$ 50;

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000 – 30% – adicional de R$ 150;

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000 – 20% – adicional de R$ 650;

De R$ 10000,01 até R$ 15.000 – 15% – adicional de R$ 1.150;

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000 – 10% – adicional de R$ 1.900;

Acima de R$ 20.000,01 – 5% – adicional de R$ 2.900.

Calendário