Grêmio vence o Athletico-PR e soma os primeiros pontos no Brasileirão

O Grêmio espantou a turbulência que ameaçava se aproximar. Depois das derrotas para Huachipato e Vasco, o Tricolor bateu o Athletico-PR por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (17) e conquistou sua primeira vitória no Brasileirão, em jogo válido pela segunda rodada da competição.



Cristaldo e Soteldo marcaram os gols gremistas. Um resultado que devolve a tranquilidade ao ambiente do clube depois de alguns dias de insatisfação do torcedor com a fase da equipe após a conquista do Gauchão.





A rodagem do elenco do Grêmio trouxe novidades no time escolhido para a partida contra o Athletico-PR. As primeiras trocas aconteceram no sistema defensivo. Fabio ficou com a vaga de João Pedro e Gustavo Martins foi o escolhido para o lugar de Kannemann e formou a dupla com Geromel. Cuiabano seguiu no lado esquerdo. Outras mudanças foram as entradas de Dodi e JP Galvão, nas vagas de Du Queiroz e Diego Costa.

O começo do jogo deixou clara a dinâmica entre as duas equipes. O Grêmio evitava se expor ao Athletico-PR, que também parecia mais preocupado em não dar espaços.

A primeira chance de gol aconteceu apenas aos 12 minutos. Cuello quase abriu o placar. O atacante avançou sem marcação e bateu da entrada da área. A bola passou tão perto da trave que alguns torcedores lamentaram achando que seria gol do Athletico-PR.

A resposta gremista saiu em enfiada de bola de Fabio para Villasanti na área do adversário, mas o paraguaio não conseguiu o domínio. O lado direito acabou eleito pelo Grêmio como prioritário para concentrar seus ataques. Depois de algumas boas oportunidades, o Tricolor abriu o placar em uma jogada pelo setor.

Dodi encontrou Pavon no lado direito. O argentino fez o cruzamento e encontrou o pé esquerdo de Cristaldo para abrir o placar na Arena, com 18 minutos.

O lado direito continuou rendendo boas tramas para o Grêmio. Fabio disparou pela direita e encontrou Pavon um pouco mais recuado. O atacante arriscou o chute da entrada da área e quase surpreendeu Bento, que conseguiu fazer a defesa com a ponta dos dedos.

Aos 23, se repetiu a intervenção do goleiro do Athletico. Pavon recebeu de Soteldo e chutou. Bento mandou pela linha de fundo. Dominado, o time paranaense teve apenas uma chance de empatar depois de levar o gol na primeira etapa. Julimar recebeu a bola na área, mas o atacante errou a finalização e perdeu a chance.

O Grêmio criou uma grande oportunidade de gol nos minutos finais do primeiro tempo. Dodi ganhou no corpo de um marcador após cobrança de escanteio e lançou Soteldo. O atacante encontrou Pavon completamente livre na entrada da área. Mas Bento conseguiu fazer boa defesa.





Segundo tempo

A segunda etapa começou com uma grande oportunidade para o Grêmio. Pavon arrancou do próprio campo, invadiu a área livre a bateu cruzado. Só faltou capricho para converter a chance.

Uma cobrança de lateral acabou em gol para o Grêmio. Fabio cobrou para Villasanti fazer o cruzamento. A bola chegou até Soteldo, que bateu junto a um marcador, mas a finalização venceu Bento e o Tricolor abriu 2 a 0 com apenas cinco minutos.

Renato renovou o fôlego do time com duas trocas. Galdino e Nathan Fernandes entraram nos lugares de Cristaldo e JP Galvão. O Grêmio ameaçava o Athletico-PR com seus contra-ataques em velocidade, mas esbarrava em seus próprios erros para ampliar ainda mais o placar.

A falta de efetividade da equipe fez Renato fechar o Grêmio. Natã, o zagueiro, entrou. Gustavo Martins avançou para volante. E Du Queiroz ficou com o lugar de Soteldo. Uma medida para conter um adversário que vinha de oito vitórias seguidas e 17 gols feitos nas suas últimas quatro partidas.

Nos minutos finais, Thiago Heleno evitou uma goleada gremista. O zagueiro se atirou nos pés de Villasanti e cortou um cruzamento perigoso.

Agora, com o ambiente mais leve, o Grêmio terá tempo para se preparar para os dois próximos jogos. Sábado (20), novamente na Arena, recebe o Cuiabá. Mas o compromisso mais importante no horizonte é a partida da próxima terça-feira (23), na Argentina, contra o Estudiantes de La Plata. Um confronto que provavelmente decidirá o destino gremista na Libertadores.



Ficha técnica



Brasileirão – 2ª rodada – 17/4/2024

Grêmio (2)

Marchesin; Fabio, Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti, Dodi (Du Queiroz, 37’/2ºT), Pavon (Gustavo Nunes, 8’/2ºT), Cristaldo (Galdino, 29’/2ºT) e Soteldo (Natã, 37’/2ºT); J.P Galvão (Nathan Fernandes, 29’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi



Athletico-PR (0)

Bento; Madson (Léo Godoy, INT), Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho (Bruno Zapelli, 17’/2ºT), Erick, Tomás Cuello (Alex Santana, 30’/1ºT) e Julimar (Zé Vitor, INT); Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca



GOLS: Cristaldo (G), aos 18min do 1º tempo; Soteldo (G), aos 5min do 2º tempo.

Cristaldo (G), aos 18min do 1º tempo; Soteldo (G), aos 5min do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Gustavo Nunes (G); Alex Santana, Zé Vitor, Esquivel (A).

Gustavo Nunes (G); Alex Santana, Zé Vitor, Esquivel (A). ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, Nailton Oliveira e Brígida Cirilo Ferreira. VAR: Marco Aurélio Ferreira.

Marcelo de Lima Henrique, Nailton Oliveira e Brígida Cirilo Ferreira. VAR: Marco Aurélio Ferreira. PÚBLICO: 13.541 pessoas (13.236 pagantes)

13.541 pessoas (13.236 pagantes) RENDA: R$ 666.343

R$ 666.343 LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Próximo jogo

Sábado, 20/4 – 18h30min

Grêmio x Cuiabá

Arena – Brasileirão (3ª rodada)











Fonte: GZH