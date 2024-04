Inter se impõe e derrota o Palmeiras por 1 a 0 fora de casa pelo Brasileirão

O Inter foi até a Arena Barueri e saiu-se vitorioso. Bateu um dos favoritos ao título, o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, somando mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Após duas rodadas, o time colorado mantém 100% de aproveitamento e, agora, prepara-se para enfrentar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, neste domingo.



Para começar, Eduardo Coudet, mesmo sem vários titulares, apostou na manutenção do esquema, deslocando Maurício para a faixa central e colocando Wesley na direita. No meio, Bruno Henrique ocupou a vaga que seria de Fernando. Bem encaixados, ambos os times começaram o jogo mostrando respeito mútuo, atacando somente quando havia espaço. Aos 20 minutos, Wesley invadiu a área e foi derrubado por Gustavo Gómez. O árbitro deu o pênalti, mas Rafael Borré, chutando por cima do travessão, desperdiçou.



O Palmeiras tentou aproveitar-se de descontrole momentâneo dos colorados. Aos 38, Flaco López recebeu um cruzamento, mas errou o gol de dentro da pequena área. Em seguida, aos 44, Borré recuperou-se do erro no pênalti. Ele roubou a bola na intermediária, avançou até a área e tocou para Wesley. O atacante, uma aposta de Coudet e principal jogador do Inter na Arena Barueri, tocou para as redes e abriu o placar. No finalzinho, aos 47, o Borré recebeu uma bola levantada para a área e, livre, mandou para a linha de fundo, desperdiçando boa chance.



Em desvantagem, o Palmeiras buscou a reação no segundo tempo. Avançou sobre o campo colorado, pressionando bastante, mas deixando alguns espaços para os contra-ataques do Inter. Aos 20, Coudet deu mais fôlego ao time, colocando Rômulo e Gustavo Prado nas vagas de Bruno Henrique e Wanderson. Depois, aos 32, ele trocou Wesley pelo zagueiro Robert Renan.

O time paulista foi para cima nos últimos minutos e criou oportunidades, mas não conseguiu marcar. Grande vitória colorada em Barueri, que espanta os últimos resquícios de crise.



Brasileirão 2024 – 2ª Rodada



Palmeiras



Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Endrick e Lázaro; Caio Paulista e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.



Inter



Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wanderson e Maurício; Wesley e Rafael Borré. Técnico:Eduardo Coudet.



Local: Arena Barueri

Horário: 20h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)