HCB suspende atendimentos eletivos pelo IPE Saúde.

Diante da falta de condições de sustentabilidade para continuar prestando os serviços ao IPE Saúde, devido aos novos modelos de remuneração adotados em 1º de abril, 18 hospitais de referência do estado vão suspender o atendimento eletivo aos segurados do IPE na próxima segunda-feira (6). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29) pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do RS (Fehosul) e pela Federação das Santas Casas e Hospitais sem fins Lucrativos do RS (Federação RS).

O HCB tem perda imediata estimada em R$ 1 milhão de reais por ano com a aplicação das normas impostas pelo IPE.

O intuito é preservar e garantir o atendimento nas instituições pelo IPE SAÚDE, pois, caso sejam mantidas as novas normas no formato em que estão propostas, poderá haver maciço descredenciamento dos hospitais, com desassistência à população e, possivelmente, com migração de pacientes ao SUS, sobrecarregando ainda mais o sistema público de saúde.

A contar do dia 06 de maio, serão suspensos todos os atendimentos eletivos já agendados e novos agendamentos não serão realizados: exames externos de Raio X, ecografia/ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância magnética; além de consultas eletivas em ambulatório, cirurgias eletivas e ingresso de novos pacientes na Oncologia e Hemodiálise.

Todas as medidas estão sendo adotadas visando obter junto ao IPE SAÚDE a possibilidade de continuidade do atendimento pelo Plano, contudo, não havendo até agora êxito nas negociações, a suspensão dos atendimentos tornou-se a primeira medida impositiva necessária.







HCB