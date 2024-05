Inmet atualiza para vermelho alerta de temporais no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou para vermelho o alerta de tempo severo no Rio Grande do Sul nas próximas horas. O novo aviso coloca a Metade Sul — exceto o Extremo Sul —, Campanha, Centro, Noroeste, Faixa Leste e Região Metropolitana em situação de “grande perigo” para chuva volumosa até pelo menos o meio-dia de terça-feira (30).

Conforme o alerta do Inmet, há previsão de chuva com volume superior a 60 mm/h, o que gera grande risco de alagamentos, transbordamento de rios e chance de deslizamentos de encostas e áreas de risco.

Já a Sala de Situação da Defesa Civil alerta para rajadas de vento com velocidade de 40 a 50 km/h, podendo passar dos 60 km/h, especialmente na Campanha, Sul e Costa Doce.

— A gente já tem, no momento, precipitação em torno de 50, 60, 70 milímetros, em grande parte dessa Região Central, Região Metropolitana, região de Alegrete, Caçapava do Sul. Só que a previsão para as próximas 24, 36 horas é de que chova pelo menos mais 100mm — alertou no Gaúcha Mais desta segunda o coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet, Marcelo Schneider.

Seguem alertas laranja e amarelo

Mesmo atualizando o alerta para vermelho, o Inmet manteve outros dois avisos de tempo severo no RS. O laranja segue válido até as 18h de quinta-feira (2), colocando praticamente todo o Estado — exceto o Norte – com risco de tempestade. Já o alerta amarelo, válido até as 10h de amanhã, prevê chuva mais volumosa na área de Erechim e Passo Fundo.



Previsão para a semana





Terça-feira

A previsão é de chuva e vento forte e eventual queda de granizo na Campanha, Centro, Sul, Costa Doce e região metropolitana de Porto Alegre. Os volumes variam entre 30 a 50mm/dia, podendo passar dos 70mm/dia na Campanha, Sul e Costa Doce. Durante as instabilidades, o vento sopra com rajadas em torno dos 50 aos 70 km/h, podendo passar dos 80 km/h.



Quarta-feira

Há condição para temporais isolados com chuva e vento intenso e eventual queda de granizo na Campanha, Centro, Sul, Costa Doce e região metropolitana de Porto Alegre. Os volumes variam entre 60 a 80mm/dia, podendo passar dos 100mm/dia na Campanha e Sul. Durante as instabilidades, o vento sopra com rajadas em torno dos 50 aos 70 km/h, podendo passar dos 80 km/h.