Homem que colocou prazo em rede social para mulher deixar a cidade é preso

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira, 1º, em Rio Pardo, um homem de 36 anos. A captura aconteceu em uma residência do Bairro Boa Vista, em decorrência do descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. A vítima, sua ex-companheira, havia solicitado proteção na terça-feira da semana passada, 26, em virtude de ameaças e desentendimentos recentes com o acusado.

“Após isso, ele não aceitando o término do relacionamento, começou a ameaçar ela e perseguir, e deu prazo de uma semana para ela se retirar da cidade, postando em rede social inclusive. Depois chegou a ir na casa dela agredir pessoas que estavam lá”, comentou o delegado Anderson Faturi, que representou ao Judiciário pela prisão do homem de 36 anos.

Em 2022, a mesma mulher já havia solicitado medidas protetivas de urgência contra o homem, mas, mais tarde, acabou reatando com ele. Após a captura nesta segunda, o acusado foi levado ao hospital para realizar exames de lesões e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio Pardo, onde teve a prisão registrada. Mais tarde, foi conduzido ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. Seu nome foi mantido em sigilo pelas autoridades policiais. Esta foi a 13ª prisão da Polícia Civil de Rio Pardo no ano.















Fonte: GAZ