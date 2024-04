Polícia Civil mira grupo que torturou homem por denunciar traficante

Uma ofensiva contra um grupo criminoso que torturou um homem foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 2, na região. A operação denominada Tormentum – tortura, em latim – foi coordenada pela delegada Lisandra de Castro de Carvalho, que chefia a Delegacia de Polícia (DP) de Vera Cruz. Ao todo, foram cinco ordens judiciais, sendo duas de prisão preventiva, uma de internação de adolescente e duas de busca e apreensão. O Portal Gaz acompanha com exclusividade o trabalho policial. Os mandados foram cumpridos em Santa Cruz do Sul, nos bairros Bom Jesus, Santuário, Distrito Industrial e Avenida, e em Vera Cruz, no Bairro Arco Íris. A investigação tem como pano de fundo o tráfico de drogas, pois os alvos da operação são três jovens, de 17, 18 e 25 anos.

Este último, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi capturado em seu local de trabalho, em uma fumageira, no Distrito Industrial. O outro adulto foi preso no Bom Jesus, enquanto o adolescente foi apreendido no Bairro Avenida. O bando é apontado pela polícia como autor de uma série de agressões contra um homem que recentemente teria denunciado um traficante de 29 anos, preso no último dia 18 de março, uma segunda-feira, pela Polícia Civil .



Naquela oportunidade, os investigadores apuraram que uma moradora de Vera Cruz, viciada em drogas, tinha dívidas de entorpecentes com o traficante, e este estava extorquindo a mãe dela, além do companheiro também da usuária, dizendo que iria matar as vítimas se não pagassem a dívida. Conforme apurado na investigação, a ocorrência que gerou a Operação Tormentum aconteceu cinco dias depois da prisão do traficante, em 23 de março, um sábado, às 10h30.

Naquela manhã, o homem que teria denunciado o chefe do bando foi sequestrado em sua própria casa, na localidade de Linha Progresso, interior de Vera Cruz, por três criminosos que chegaram em um Chevrolet Corsa azul claro, modelo hatch, armados com duas pistolas e uma adaga. Os bandidos o obrigaram a entrar no veículo e o levaram para o Loteamento Berçário Mãe de Deus, no Bairro Santuário, em Santa Cruz do Sul.

No percurso, ele foi torturado com barras de ferro e pontadas de faca. Após um descuido em uma casa abandonada no Mãe de Deus, o homem conseguiu escapar antes de ser executado. A ofensiva desta terça-feira contou com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Os nomes dos alvos da Polícia Civil foram mantidos em sigilo pelas autoridades policiais.













Fotos / Vídeo: Cristiano Silva

Fonte: GAZ