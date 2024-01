Horóscopo de 31 de janeiro de 2024, quarta-feira

Áries

A tendência será de crescimento e avanço no setor profissional, especialmente nas relações de trabalho. Além disso, haverá a possibilidade de fazer boas parcerias, bem como de se harmonizar com a sua profissão. Ao mesmo tempo, pelo excesso de demandas, sua capacidade de priorizar o que é importante será dificultada, o que te levará a se comprometer com mais atividades do que pode cumprir. Você poderá ter dificuldade para tomar decisões. Porém, na verdade, essa atitude estará relacionada ao seu desejo de agradar o outro a fim de evitar perder contatos importantes para a carreira.

Touro

O setor profissional estará bastante movimentado para o Taurino Imagem: ice9 | Shutterstock

A tendência será de um momento bastante movimentado no setor profissional. Haverá um grande impulso para batalhar e alcançar os resultados que deseja. Você também poderá ganhar alguma posição de liderança ou destaque. Contudo, toda essa energia poderá acionar o seu espírito competitivo. Portanto, para evitar conflitos e um ambiente tenso, procure controlar os ânimos.

Ainda neste período, devido ao excesso de pensamentos e informações, a ansiedade e a dispersão poderão estar em alta. No caso, busque formas de liberar energias para se equilibrar. A prática de atividade física intensa poderá ser uma grande aliada.

Gêmeos

Apesar de alguns desafios no setor afetivo e do contato com sentimentos dolorosos, uma nova fase se iniciará. Você estará mais confiante, otimista e com energia para batalhar pelos seus sonhos. O período favorecerá o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Entretanto, para isso, você precisará focar o que realmente deseja. Caso contrário, poderá desperdiçar a sua energia com assuntos e estudos que irão te sobrecarregar. No setor profissional, a semana será de crescimento e reconhecimento por seu empenho.

Câncer

Fase importante para encontrar o equilíbrio na vida afetiva. Ao longo desta semana, você tenderá a compreender melhor as necessidades do outro e agir de forma menos impositiva e impulsiva. Aproveite para refletir sobre as suas necessidades na relação e as maneiras de encontrar harmonia, mas sem deixar de lado o que é importante para você.

Apesar disso, você continuará a ter um maior contato com as suas sombras, dores e feridas internas. Isso poderá te levar a atitudes radicais, especialmente se não conseguir compreender as lições que esses males trazem. No caso, procure acolher os sentimentos desconfortáveis e compreender quais comportamentos precisam ser abandonados.

Leão

O momento será perfeito para o leonino criar uma rotina prazerosa Imagem: ice9 | Shutterstock

Nesta semana, a tendência será que a agitação em seu cotidiano diminua. A fase tenderá a ser mais harmoniosa e marcada por afeto no ambiente de trabalho. Você também poderá se aproximar mais das pessoas com as quais convive. Será um bom momento para criar rotinas prazerosas, bem como para cuidar da saúde.

Você se dedicará a encontrar equilíbrio e harmonia na relação. Todavia, o desejo de conquistar o outro ou trazer novidade para o relacionamento poderá te levar a agir de maneira impulsiva e mandona, em que fará tudo a seu modo e não respeitará os desejos alheios. Portanto, atente-se a essa questão.

Virgem

Aproveite esta semana para desfrutar de momentos de maior conexão com a sua essência e para realizar atividades que lhe dão prazer. Procure também se descontrair. Desse modo, sentirá suas energias renovadas. No entanto, atente-se à tendência a se deixar levar pelo ego e agir de maneira arrogante. Em sua rotina, você se envolverá com os afazeres, mas de uma forma mais prática e funcional. Além disso, haverá a possibilidade de deixar o seu cotidiano mais alinhado com o que é importante para a sua vida.

Libra

Você poderá desfrutar de momentos de maior harmonia em sua casa e no relacionamento com os seus familiares. De modo geral, o período tenderá a ser favorável para equilibrar essas conexões, especialmente após uma fase de ânimos exaltados e muitos conflitos.

A tendência será que consiga encontrar o equilíbrio, mas sem deixar de lado o seu ponto de vista e o que é importante para você, compreendendo que cada um tem suas próprias necessidades e individualidades. Por fim, a semana será relevante na relação consigo e com a sua identidade. Assim, poderá fortalecer o que é essencial e ressignificar comportamentos que geram sofrimento.

Escorpião

A rotina social do escorpiano estará agitada Imagem: ice9 | Shutterstock

Semana agitada no setor social. Haverá a possibilidade de conhecer pessoas, transitar por diferentes ambientes e ter sua presença mais solicitada pelos amigos, parentes e vizinhos. Ao mesmo tempo, desejará se recolher e ficar em casa na companhia de seus familiares.

O momento será importante para tomar consciência dos seus aprendizados, bem como do que deseja manter em sua memória e o que não te serve mais. Procure encontrar o equilíbrio entre essas duas energias, se respeitando e se dispondo a fazer somente o que é possível. Desse modo, evitará desgastes emocionais e mentais.

Sagitário

Semana importante no setor financeiro. A tendência será que consiga harmonizar a relação com o seu dinheiro. Aproveite este momento para reconhecer tudo o que já conquistou, revisar os seus valores pessoais e materiais e criar estratégias para conquistar uma vida confortável e segura. Todas essas ações e pensamentos te ajudarão a controlar os gastos impulsivos.

No campo social, a fase será agitada. Haverá a necessidade de buscar mais conhecimento e informações. Ademais, serão dias favoráveis para iniciar novos estudos. Porém, será preciso clareza sobre o que deseja, evitando assim começar algo que não irá terminar.

Capricórnio

O momento será de reorganização no setor financeiro. Apesar de algumas mudanças gerarem certa insegurança, poderá compreender a sua relação com o dinheiro e com a busca por estabilidade material. Diversificar a sua fonte de renda ainda será um bom movimento para este período. Afinal, essa ação te ajudará a lidar melhor com possíveis situações fora do seu controle. Por fim, a fase será favorável para o seu relacionamento consigo. Com isso, poderá traçar planos alinhados com os seus valores e com aquilo que te leva em direção aos seus desejos.

Aquário

O aquariano viverá um período de enceramentos Imagem: ice9 | Shutterstock

Fase de bastante crescimento pessoal. A busca por autoconhecimento poderá trazer excelentes benefícios e te ajudar a compreender com mais clareza os caminhos que deseja seguir. Ainda neste período, haverá encerramentos. Todavia, você terá mais coragem para lidar com os fantasmas internos e desvendar os seus próprios segredos. No setor afetivo, a semana será importante para algumas revisões. Atente-se ao que precisa ser encerrado, seja uma relação ou um ciclo que está drenando a sua energia.

Peixes

Ao longo desta semana, você enfrentará encerramentos e terá uma sensibilidade maior aos barulhos externos. Por isso, haverá a necessidade de se recolher e entrar em contato com o seu interior. A tendência será que encontre alegria e bem-estar ao lado dos amigos e dos grupos que compartilham ideias em sintonia com as suas.

Você poderá se sentir feliz com um papel de liderança ou destaque. Será um momento importante para criar uma rede de afeto que te apoie e te valorize. Afinal, isso fortalecerá a sua autoestima. Por fim, para encontrar o equilíbrio, lembre-se de cuidar da sua energia e se dedicar às práticas espirituais.