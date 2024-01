Rede social Locals anuncia que deixará o Brasil após pressão do STF para deletar perfis

A rede social Locals anunciou sua saída do Brasil devido à pressão do Supremo Tribunal Federal (STF) para remover perfis de brasileiros. O comunicado foi feito pela empresa nesta segunda-feira (29). Com essa decisão, a Locals se uniu ao Rumble, outra rede social que decidiu sair do país pelo mesmo motivo no final do ano passado.

“A Locals, como parte do Rumble, compartilha a missão de restaurar uma internet livre e aberta”, disse a Locals no comunicado.

A rede social abriga perfis de brasileiros que foram censurados por decisões do Judiciário, como a juíza Ludmila Lins Grilo, o jornalista Paulo Figueiredo e o economista e escritor Rodrigo Constantino.

O serviço da Locals no Brasil deve funcionar até o dia 12 de fevereiro de 2024.

Em dezembro de 2023, o Rumble, concorrente do Youtube, anunciou sua saída do Brasil em protesto contra a onda de censura que vem sendo imposta a seus usuários por meio de ordens judiciais e da pressão do governo Lula.

Dois dias antes do anúncio, a plataforma chegou a tirar parcialmente o canal Terça Livre do ar em cumprimento a uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O canal Terça Livre é mantido pelo jornalista exilado Allan dos Santos.

No anúncio, o presidente do Rumble, Chris Pavlovski, não cita a ordem de Moraes nem se refere a um usuário em específico.

Mesmo que as redes sociais tenham ficado indisponíveis para o Brasil, os serviços ainda podem ser acessados por meio de uma Rede Privada Virtual ou VPN (sigla em inglês para Virtual Private Network).