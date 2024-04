Horóscopo do dia: previsão de hoje 18/04/2024 para seu signo

Confira as previsões para seu signo com o horóscopo do dia:



Áries

A Lua Nova de hoje ajuda você a começar do zero com trabalho, saúde, rotinas, bem-estar e bons hábitos, querido Áries. As circunstâncias são tais que você se sente inspirado e motivado a começar de novo com sua saúde e bem-estar, cura física, seu trabalho ou tarefas domésticas, assuntos diários ou animais de estimação. Pode haver novos projetos, atribuições, prioridades e tarefas para gerenciar nos próximos dias ou semanas. Agitações internas podem provocar uma nova abordagem em seus assuntos diários ou o desejo de algo novo em suas rotinas. Este pode ser um período de oportunidade para construir sistemas melhores e mais satisfatórios em sua vida. Evite começar muito rápido, tentando controlar seu próprio ritmo. Os trânsitos de hoje e de amanhã inspiram seu lado inventivo. Se você está se segurando com muita força a uma situação estressante de trabalho, o assunto pode chegar ao auge nas próximas semanas.



Touro

A Lua Nova de hoje traz energia renovada para sua vida, querido Touro, especialmente para recreação, relacionamentos românticos e autoexpressão criativa. Você encontrará maneiras novas e aprimoradas de buscar sua alegria! É hora de virar uma nova página, e os acontecimentos atuais podem trazer à tona seus sentimentos, inclinações românticas e criatividade. Você está mais consciente de sua necessidade de se divertir, se divertir, comemorar, se divertir e se compartilhar com os outros. Seu magnetismo pessoal também recebe um belo impulso. Pode ser um momento para desfrutar de um novo enfoque artístico ou renovar seu interesse por um hobby ou atividade criativa. Essas coisas, projetos e pessoas que impedem você de expressar seu eu criativo autêntico podem ser examinados. No entanto, fique atento a uma energia push-pull no nível social que pode fazer com que você aja por capricho.



Gêmeos

Uma Lua Nova ocorre hoje na parte inferior do seu mapa solar, querido Gêmeos, e é hora de uma nova energia e motivação fluir para sua vida pessoal, doméstica ou familiar. Suponha que você queira fazer mudanças em casa. Nesse caso, este é um momento poderoso para assumir o controle, seja no ambiente físico de sua casa, nas rotinas domésticas, nas relações familiares ou no relacionamento com seu eu interior. Como esta parte do seu mapa representa suas raízes, o que você faz com esses departamentos da vida afeta quase tudo o que você faz. Como tal, as mudanças positivas que você fizer na semana seguinte à Lua Nova podem repercutir bem em outras áreas da sua vida. Ainda assim, questões do coração, segurança e conforto estão agora em foco, e formas inovadoras de melhorar as coisas estão à sua disposição.



Câncer

A Lua Nova ocorre hoje e destaca as habilidades de comunicação, aprendizado, perspectiva mental e interações e contatos diários, querido Câncer. Uma ou duas semanas à sua frente são suficientes para iniciar um novo projeto, especialmente um que envolva escrever, falar ou aprender. É um momento de encontrar novas formas ou canais diferentes para se expressar ou se locomover e fazer conexões. O comum e o monótono não são muito atraentes para você agora, e você busca abordagens e experiências diferentes. Reserve um tempo para considerar maneiras de incorporar mais imaginação e criatividade em sua vida diária para obter os melhores resultados. Você está em um período bastante ocupado com o despertar da Lua Nova de hoje, uma necessidade de estender a mão, aprender, conectar-se e compartilhar. O dia de Lua Nova é muito cedo para avançar,



Leão

Sua intuição é forte, querido Leão, com a Lua Nova de hoje ocorrendo no setor de seu mapa solar que rege seu poder aquisitivo, conforto e segurança. Você apresentará abordagens inovadoras ou diferentes para suas finanças, renda, recursos pessoais, objetos de valor e autoestima. É hora de começar do zero na maneira como você lida com questões de utilidade, respeito e estabilidade, e é provável que você se sinta encorajado, inspirado e determinado a fazer mudanças positivas. Uma atitude de assumir o controle pode surgir de um sentimento de falta, de um sonho ou de um medo repentino de que você não está no controle das coisas – até mesmo de um evento que o lembre de quem ou o que você mais valoriza. Às vezes, sentir-se temporariamente inseguro em relação à sua situação é suficiente para motivá-lo a fortalecer sua posição. Embora a gestão do dinheiro possa estar em foco nesta lunação.



Virgem

Hoje ocorre Lua Nova em seu signo, querido Virgem, sendo um ótimo momento para se reinventar. Você pode vivenciar isso como uma explosão de energia e motivação para perseguir objetivos pessoais e começar de novo. Uma nova maneira de se expressar e se apresentar poderá surgir nos próximos dias e pode ser excepcionalmente revigorante. Você está encorajado, inspirado, determinado e esperançoso e está trazendo essas atitudes para o mundo. É provável que as oportunidades se abram. Seu desejo de ser contado, visto e ouvido emerge com força total e você pode considerar maneiras de atualizar sua abordagem, o que pode levar a um novo começo. Especialmente se você acha que os outros não estão entendendo você ou se sua imagem está trabalhando contra você, este é o momento de esclarecer as coisas. Evite se apressar em novos começos, tentando controlar seu ritmo.



Libra

A Lua Nova hoje dá um empurrãozinho para deixar o passado para trás com planos, ações ou mesmo ações simbólicas, querido Libra. Você está resolvendo pontas soltas ou lidando com segredos, assuntos particulares e carma. É hora de limpar a lousa! Há muita coisa acontecendo nos bastidores ou nos bastidores de sua vida. Seu mundo de sonhos é vívido e a intuição excepcionalmente ativa neste momento. Procure ouvir sua voz interior, mas não tenha pressa. Em breve, você se sentirá mais equipado emocionalmente não apenas para aceitar, mas também para abraçar a mudança e o progresso. Essa lunação pode estar alinhada com uma forma de retiro no sentido social ou pode apenas apontar para um maior exame de consciência e o desejo de encontrar alguma paz de espírito emocional. Você pode estar muito ocupado analisando experiências passadas, buscando um ponto de resolução ou encerramento. Hoje,



Escorpião

Com a Lua Nova de hoje, você estará caminhando em uma nova direção, querido Escorpião. Esta lunação destaca amizades, conexões de grupo, networking, sonhos e esperanças de longo prazo, ideais, comunicações e aprendizado. Pode haver um novo começo ou iniciativas novas ou revisadas surgindo na próxima semana, e fazer contato ou formar equipes pode ser um foco forte. Você está descobrindo coisas que realmente o fazem feliz e fazem você se sentir incluído e envolvido. Se você está insatisfeito com determinadas associações ou se sente deficiente em sua vida social, as próximas semanas são o momento de assumir o controle e fazer mudanças. É também um momento poderoso para novos sonhos e iniciativas – agora você está plantando as sementes de novos projetos ou metas de longo prazo.



Sagitário

A Lua Nova de hoje ocorre no topo do seu mapa solar, querido Sagitário, e aponta você na direção de estruturar sua vida de maneiras significativas. Essa lunação abre caminho para novos começos nas frentes profissionais. Dá a você a confiança e a motivação para assumir o controle dos objetivos de carreira e de vida, reputação, imagem pública e questões de posição social. Você pode estar desenvolvendo metas e planos de negócios novos ou aprimorados ou concentrando-se no panorama geral de sua vida e considerando maneiras de organizar melhor sua vida para atingir seus objetivos. Você pode estar recebendo atenção especial por seus esforços, trabalho ou realizações na próxima semana. Certamente é um bom momento para examinar os elementos de sua personalidade que você está projetando para a sociedade e assumir o controle da direção de sua vida. No entanto, não é hora de precipitar-se em novas iniciativas. Dar um passo de cada vez faz mais sentido.



Capricórnio

A Lua Nova de hoje ocorre no seu setor de aventura, querido Capricórnio. Com Mercúrio retrógrado na mesma área do seu mapa por mais um dia, você terá agora consigo energia voltada para o futuro e para trás, facilitando uma visão mais ampla do que o normal. Ainda assim, levará alguns dias até que um plano sólido evolua. Você desfrutará de atividades ou projetos que alimentarão sua sede de experiências fora do comum nos próximos dias e semanas. Você pode se sentir renovado por uma nova perspectiva de sua vida, por algo filosófico ou espiritual que você leu ou aprendeu, ou por uma aventura que o afasta das rotinas mundanas de sua vida. Em breve, você sairá da sua concha e se sentirá ótimo por fazê-lo, inspirado a buscar interesses novos ou “suspensos”. Evite tomar decisões importantes apenas por enquanto. Em vez disso, baseie-se na sua intuição,



Aquário

A Lua Nova de hoje aponta para a chance de começar do zero, querido Aquário, pois ativa uma parte do seu mapa solar que rege muitas das coisas que acontecem a portas fechadas ou bem dentro de você. Pode despertar sua necessidade ou desejo de intimidade e proximidade ou uma vontade ardente de chegar ao fundo da questão ou absorver-se em um projeto ou empreendimento especial. A autocompreensão também pode ser uma meta agora! A próxima semana favorece a investigação, a análise, o comprometimento e a pesquisa. É possível que os acontecimentos o alertem para a necessidade de gerir dívidas ou lidar com questões pendentes que o têm impedido de se sentir fortalecido e responsável. Principalmente quando se trata de relacionamentos, finanças, autoestima e respeito, a vida mostra onde você precisa fazer mudanças e melhorias agora.



Peixes

A Lua Nova de hoje suscita a necessidade de recomeçar uma parceria ou um relacionamento, querido Peixes, embora também o incentive a seguir um objetivo ou desejo, que podem estar relacionados! Sua visão para as necessidades de seu relacionamento começará a florescer e se desenvolver, e alguém poderá inspirá-lo a perseguir um sonho. O desejo ou necessidade de cooperar e fundir-se com outros é forte e motivador. Começar do zero em um relacionamento pode envolver assumir uma nova atitude ou reunir coragem para fazer algo acontecer. As próximas semanas serão poderosas para suas conexões, sejam essas uniões platônicas, comerciais ou românticas. Você é desafiado a encontrar o equilíbrio certo entre parceria e independência. Por enquanto, é melhor adotar novas iniciativas – não há necessidade de pressa ou pressão.