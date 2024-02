HOSPITAL NECESSITA DE SANGUE

“Antes de cair na folia do carnaval, faça um gesto solidário no Banco de Sangue do HCB!” Essa é a proposta da campanha promovida pelo Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul, com o intuito de atrair mais doadores para reabastecer o estoque do banco de sangue.

O objetivo é garantir que o Banco de Sangue mantenha seu estoque durante as festividades. Isso porque, assim como no período de férias, os hemocentros brasileiros costumam enfrentar uma significativa queda no estoque de sangue, em torno de 20% a 30%.

Uma das razões para a diminuição de doadores é a quantidade de festas carnavalescas que acontecem nos próximos dias. Para assegurar o atendimento à população, o HCB conta com a colaboração de todos para manter os estoques abastecidos.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min, ao lado da Emergência do HCB. No dia 12 de fevereiro não haverá atendimento, retornando ao normal no dia 14.

Os requisitos para ser um doador são: