Prefeitura de Cachoeira do Sul gasta R$ 1.371 milhões em horas extras, nos últimos seis meses

Por Francis Soares

A Prefeitura de Cachoeira do Sul, sob a gestão da prefeita Angela Schuh, vem enfrentando críticas devido ao uso excessivo de horas extras, culminando em um gasto exorbitante de R$ 1.371.900 nos últimos seis meses.

A decisão de restringir a concessão de horas extras aos secretários, anunciada através do memorando nº 090/2024, representa um reconhecimento tímido da gestão municipal sobre a urgência em conter despesas desnecessárias. Contudo, tal medida chega tardiamente, após meses de desperdício de recursos públicos.

Os números revelados pelo Portal Transparência demonstram uma escalada alarmante nos gastos com horas extras desde o início da gestão de Angela Schuh. Em outubro de 2023, apenas no primeiro mês de sua administração, foram desembolsados R$ 263.800, cifra que contrasta com a realidade financeira do município.

É inaceitável que a Prefeitura tenha permitido, por tanto tempo, um uso indiscriminado de horas extras, comprometendo gravemente a saúde financeira do município. A falta de controle e transparência na gestão desses recursos é um reflexo da negligência administrativa que prejudica diretamente a população de Cachoeira do Sul.

A prefeita Angela Schuh e sua equipe precisam adotar medidas mais eficazes e transparentes para garantir o uso responsável dos recursos públicos, em conformidade com os princípios da administração pública. A população merece uma gestão mais responsável e comprometida com o interesse coletivo.

horas extras na Prefeitura de Cachoeira do Sul nos últimos seis meses:

Mês Gastos em Horas Extras (R$) Agosto’23 195.2mil Setembro’23 195.3mil Outubro’23 263.8mil Novembro’23 262.6mil Dezembro’23 226.0mil Janeiro’24 228.0mil

Esses valores totalizam R$ 1.371.900 em gastos com horas extras durante o período especificado.

Fonte: Portal da Transparencia