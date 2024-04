Incêndio em pousada de Porto Alegre mata 10 pessoas

Um incêndio atingiu a pousada Garoa, no Centro de Porto Alegre, e matou dez pessoas durante a madrugada desta sexta-feira. As chamas começaram por volta das 2h e só foram contidas às 4h pelo Corpo de Bombeiros. O fogo destruiu parte da edificação que fica na avenida Farrapos.

Segundo o relato dos bombeiros, as dez pessoas morreram carbonizadas. Outros 11 moradores do local ficaram feridos, sendo que oito foram encaminhados para atendimento ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre e os três restantes seguiram para o Cristo Redentor. Uma delas recebeu atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A causa do incêndio ainda deverá ser apurada por integrantes dos Bombeiros e pela Polícia Civil. Quem participou do combate às chamas acredita que um isqueiro ou um fósforo pode ter iniciado as chamas.

Conforme o relato dos Bombeiros à Record TV, a pousada não tinha Plano de Prevenção contra Incêndio (PPCI) e o local seria irregular.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio possui quatro pavimentos. Dois corpos das vítimas estavam no primeiro pavimento, cinco no segundo e três no terceiro. Não foram localizadas vítimas no último andar.

Fuga desesperada

Em entrevista à Record TV, alguns moradores que sobreviveram ao incêndio relataram que, quando as chamas começaram, os residentes começaram a sair dos apartamentos gritando “fogo, fogo”. A escada do local é grande e alguns foram obrigados a sair pela marquise do segundo andar. Dessa forma, não tiveram outra alternativa a não ser pular para salvar a própria vida.

*Com informações da repórter Gabriela Milanezi Incêndio começou por volta das 2h desta sexta-feira | Foto: Dalvani Albarello / Divulgação / CP Sete pessoas ficaram feridas após o incêndio na pousada | Foto: Dalvani Albarello / Divulgação / CP