Wesley valoriza gol e vitória do Inter sobre o Delfín: “Uma das finais que temos pela frente”

Wesley mais uma vez balançou as redes para o Inter. Ele foi o autor do primeiro gol da vitória colorada sobre o Delfín, por 2 a 1, em Manta, no Equador, pela Copa Sul-Americana. Vivendo bom momento com a camisa do Inter, o atacante destacou a importância dos primeiros três pontos conquistados pelo Colorado na competição continental:

— Para mim, é importante estar marcando gols e ajudando a equipe. Foi importante essa primeira vitória, é uma das finais que temos pela frente. Era importante vencer para seguir vivo na competição e brigar pela liderança do grupo, que é nosso principal objetivo.





As últimas três vitórias do Inter tiveram participações diretas de Wesley: contra Bahia, Palmeiras (ambas pelo Brasileirão) e, mais recentemente, diante do Delfín. Em 11 jogos pelo clube, o atacante já soma quatro gols.

— Eu estou feliz. A sensação de estar marcando é sempre boa. O momento mais esperado do futebol é o gol. Estar vivendo essa fase, com três gols nos últimos quatro jogos, para mim, é um motivo de muita felicidade — disse, com orgulho, o atacante.

Wesley ainda completou dizendo:

— A gente sabe que as coisas não acontecem sempre da melhor forma, como a gente treina. Independente disso, temos que estar lutando pela vitória o tempo todo.









