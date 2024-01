Indivíduo é detido com mais de 2 mil comprimidos de ecstasy, cocaína e metanfetamina em Lajeado

A “Operação Cadeado”, voltada para combater o tráfico de drogas, teve um avanço significativo na noite de terça-feira em Lajeado. Durante um patrulhamento de rotina no Bairro Morro Vinte Cinco, policiais militares identificaram e abordaram um suspeito já conhecido pelas autoridades por vender drogas sintéticas.

Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista pessoal e no veículo, encontrando uma grande quantidade de substâncias ilícitas com o suspeito: 2576 comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha, uma porção de cocaína e 40 gramas de metanfetamina. Essas apreensões representam um grande golpe no tráfico local de drogas sintéticas.

O suspeito, de 31 anos, que já tinha antecedentes criminais por agressão e fugir de um acidente, foi preso no local e levado à Delegacia de Polícia de Lajeado para as medidas legais. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante.

Foto BM