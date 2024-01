Inter encaminha empréstimo de Enzo, filho de Fernandão, para clube goiano

Filho do eterno capitão Fernandão, Enzo Costa está de saída do Inter. O clube gaúcho encaminhou o empréstimo do jogador de 20 anos para a Aparecidense, de Goiás. Ele viaja na próxima semana para se apresentar ao novo clube e assinar contrato.

Enzo estava no time sub-20 do Colorado e nesta mês participou da campanha do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com um gol marcado e uma assistência. O Colorado foi eliminado na segunda fase, para o Fortaleza.

No novo clube, o jogador terá a oportunidade de disputar Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão. Havia expectativa de que ele pudesse ser avaliado pelo técnico Eduardo Coudet neste início de temporada, que acabou não se confirmando.

Enzo passou por uma mudança de posição recentemente no time sub-20. Outrora atacante, ele virou segundo volante. Antes da Aparecidense, Paysandu e Portimonense, de Portugal, demonstraram interesse na contratação do jovem.

Desde o sub-12, Enzo frequenta as categorias de base do Inter em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, com o sonho de atuar profissionalmente pelo clube no qual o pai conquistou a Libertadores e o Mundial de 2006. O contrato dele com o Colorado até o fim de 2024.

Enzo foi capitão do Inter na Copinha — Foto: Rafaela Frison/Inter