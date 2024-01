Mesmo tamanho? Após viralizar, menina ganha camisa que pediu a Soteldo, do Grêmio

A torcedora gremista Stella Balen Felin, de apenas 9 anos, teve seu pedido atendido na manhã desta sexta-feira. Depois de viralizar ao levar um cartaz para a Arena pedindo a camiseta de Soteldo na partida contra o São José, a menina finalmente conheceu o atacante gremista pela manhã e recebeu o esperado presente.

A cena da torcedora mirim chamou atenção nas cadeiras na última quarta-feira. O motivo? A frase que ela escolheu para chamar atenção do venezuelano: “Soteldo, sua camisa serve em mim! Me dá de presente?”, dizia o cartaz.

– O meu pai disse que ele (Soteldo) era do meu tamanho. Daí eu pensei: por que não fazer um cartaz pedindo a camisa dele – explicou a menina.

O cartaz não passou despercebido pelo próprio Soteldo. E acabou provando que Stella tinha razão. Na zona mista da Arena após o jogo, o atacante de 1m60cm de altura revelou que usa camiseta do Grêmio de tamanho infantil, na falta de um tamanho PP. E também se divertiu com a história.

– Gosto muito das crianças, eu vi o que ela colocou. O que a gente fez é que a camisa “P” é muito grande ainda, não gosto. No Santos eu usava “PP” por isso, aqui não tem. Estou usando um tamanho de criança mesmo, mas de boa. Vou procurar quem ela e entregar a camisa para ela – afirmou Soteldo.

Com camiseta de criança, mas futebol de gente grande, Soteldo é o destaque do Grêmio neste início de temporada. Foi o melhor em campo nos dois primeiros jogos do Tricolor e deixou sua marca na goleada por 4 a 1 sobre o São José, com o primeiro gol pelo clube e uma assistência.