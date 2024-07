Inter: gestão Barcellos acumula seis técnicos desde 2021

Eduardo Coudet foi o sexto técnico do Inter durante a gestão de Alessandro Barcellos. O segundo ciclo de Chacho se encerrou logo após a derrota de 2 a1 para o Juventude, dentro do Beira-Rio.



Antes dele, Mano Menezes, Cacique Medina, Diego Aguirre, Miguel Angel Ramirez e Abel Braga dirigiram a equipe.



O técnico argentino quase completou um ano na casa-mata clorada. Havia sido anunciado pelo Inter no dia 19 de julho do ano passado. Ele deixa o clube com 56,4% de aproveitamento em sua segunda passagem. Em 62 jogos, foram 30 vitórias, 15 empates e 17 derrotas.



Seu antecessor, Mano Menezes, ficou um ano e três meses no cargo. Em 81 jogos, obteve 39 vitórias, 29 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 60,1%. Mano foi vice-campeão brasileiro em 2022, mas amargou as eliminações para o Melgar, na Copa Sul-Americana, Caxias, no Gauchão e América Mineiro, na Copa do Brasil.





Os outros quatro treinadores durante a gestão Barcellos não duraram nem seis meses. Diego Aguirre comandou o Colorado entre 19 de junho a 15 de dezembro. Em 35 jogos, foram 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, aproveitamento de 42,8%. Com ele no comando o Inter caiu para o Olimpia nas oitavas da Libertadores da América de 2021. Cacique Medina teve um aproveitamento um pouco melhor, mas ficou menos tempo. Em quatro meses de trabalho, foram 17 jogos, seis vitórias, seis empates e cinco derrotas, aproveitamento de 47%. A passagem de Medina foi marcada pela foi para o Globo na Copa do Brasil, na primeira fase da competição.

Miguel Angel Ramirez também acumulou fracassos. O substituto de Abel Braga comandou o Inter em 21 jogos. Teve 10 vitórias, quatro empates e sete derrotas. Deixou o clube após ser eliminado pelo Vitória, na terceira fase da Copa do Brasil, em 2021, com 53,9% de aproveitamento.



Contratado pelo então presidente Marcelo Medeiros, Abel Braga foi o único que saiu do Inter, já na gestão de Barcellos, sem estar em má fase. Em sua sétima passagem pelo Inter, ele deixou o clube após o Campeonato Brasileiro de 2020, que, por conta da pandemia de Covid-19, acabou no ano seguinte. Barcellos decidiu por não manter o técnico que deixou o clube com 70,3% de aproveitamento. Foram 12 vitórias, três empates, e apenas quatro derrotas em 18 partidas.









Correio do Povo