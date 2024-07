Inter perde para o Rosario Central e fica em desvantagem no playoff da Sul-Americana

Sem técnico, eliminado da Copa do Brasil e agora ameaçado também na Copa Sul-Americana. A sétima partida seguida sem vitória do Inter foi uma derrota para o Rosario Central na partida de ida dos playoffs da competição continental. O 1 a 0 dos argentinos teve a assinatura de Campaz, ex-Grêmio. Com o resultado, o time gaúcho terá de vencer por dois gols de diferença no tempo normal, no jogo de volta, para avançar às oitavas de final. Se ganhar por um, leva a pênaltis. Qualquer outro resultado elimina os colorados. A partida decisiva é na próxima terça-feira (23), no Beira-Rio. Enquanto isso, a direção tenta confirmar a contratação de Roger Machado para comandar a equipe.



Pablo Fernandez devolveu Rochet ao gol após a campanha com o Uruguai pela Copa América. Na defesa, Bustos e Vitão juntaram-se a Mercado e Renê, ambos também retornando aos titulares. No meio-campo, manteve a estrutura com três volantes — Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique —, com Alan Patrick e Wesley. Alario foi o atacante, nas ausências de Borré e Valencia.

O Inter começou dominando as ações. Mesmo com a pressão da torcida adversária, eram os colorados quem controlavam a posse da bola e tentavam atacar. Alan Patrick tentou de fora da área, assim como Mercado, em dois chutes à esquerda.



O Rosario Central chutou pela primeira vez aos 18. Em lançamento para Campaz pela esquerda, ele ganhou de Bustos e chutou, mas sem perigo, direto para fora.





A melhor chance colorada apareceu aos 21. Alan Patrick recebeu na entrada da área e encontrou Bruno Henrique. O camisa 8 ajeitou e bateu por cobertura. A bola só não entrou porque beijou o travessão foi para a frente.



Pablo Fernandez teve de mexer na equipe aos 26 minutos. Vitão sentiu uma lesão muscular e saiu. Entrou Igor Gomes em seu lugar.



Logo no primeiro ataque sem o zagueiro, o Rosario Central quase abriu o placar. Após cruzamento da esquerda, Bustos rebateu uma conclusão mal feita só que o corte foi para o meio da área. Martínez bateu de fora da área e Rochet fez uma grande defesa.

O último lance de perigo da etapa inicial não teve a ver com chance do Rosario Central. E nem foi na área. No meio do campo, Wesley deu um carrinho frontal, por cima da bola, atingindo a perna do adversário. O árbitro deu cartão amarelo ao atacante colorado.



O Inter voltou sem trocas do vestiário. E já no primeiro lance, escapou. Aos 50 segundos, em cobrança de escanteio, Mallo ganhou da marcação e cabeceou a centímetros da trave. Aos quatro minutos, a segunda falha foi fatal. Um chutão da defesa do Central para a frente tinha Rômulo para afastar. Em vez disso, esperou a bola quicar e foi engolido por Campaz. O colombiano invadiu a área e apenas deslocou Rochet: 1 a 0.



Só depois da desvantagem o Inter reagiu. Aos 10, Alan Patrick ficou perto de marcar ao ser interceptado na hora da conclusão. No lance seguinte, Renê cruzou para a área, Alario ganhou no ar e encobriu o goleiro. Marco Ruben salvou de cima da linha.



A equipe gaúcha até insistia, mas faltava inspiração. E, de certa forma, transpiração para buscar o empate. Aos 31, Wesley foi lançado por Rochet, não conseguiu o domínio e foi atirado para a casamata do adversário por Garay. Ele saiu no minuto seguinte, para a entrada de Gustavo Prado.



Aos 35, o jogo foi interrompido porque um torcedor precisou ser levado para atendimento médico após cair da arquibancada superior para a inferior. Ele precisou ser transportado por dentro do campo. Logo depois, a melhor chance para empatar. Bustos cruzou da direita, Alario desviou e Bruno Henrique, de dentro da área pequena, dividiu com o goleiro, que salvou.



Sem força ofensiva, o Inter arrastou a partida até o final com derrota. Na esperança de reverter no Beira-Rio, talvez com novo treinador.

Copa Sul-Americana — Playoffs (ida) — 16/7/2024



Rosario Central

Broun; Coronel (Damian Martínez/38’/2ºT), Mallo, Quintana e Sandez; Lovera (Gómez, int.), Ibarra (Ortiz, 47’/2ºT), Martínez e Campaz (Rodríguez, 47’/2ºT); Marco Ruben (Módica, 38’/2ºT) e Copetti. Técnico: Miguel Ángel Russo.



Inter

Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes, 26’/1ºT), Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Wesley (Gustavo Prado, 33’/2ºT) e Alan Patrick; Alario (Lucca, 45’/2ºT). Técnico: Pablo Fernandez (interino)



Gol: Campaz, aos quatro minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Campaz, Garay; Wesley, Igor Gomes

Local: Estádio Gigante de Arroyito, Rosário (Argentina)

Público e renda: não divulgados

Arbitragem: Cristian Garay, auxiliado por Miguel Rocha e Juan Serrano. VAR: Fernando Vejar (quarteto chileno).



Próximo jogo

Brasileirão — 17ª rodada

20/7/2024 — 18h30min

Estádio Nilton Santos — Rio de Janeiro

Botafogo x Inter