Inter traça estratégia para os próximos dois jogos do Gauchão

É comum haver divergências de opiniões no vestiário. Isso é saudável para o debate de ideias. A comissão técnica e a diretoria do Inter se reuniram para planejar a melhor estratégia para os dois jogos fora de casa esta semana: amanhã contra o Santa Cruz e no domingo contra o São José. O principal assunto em pauta foi a preservação de alguns jogadores.

Eduardo Coudet deixou claro suas escolhas nas cinco rodadas do Gauchão. Os titulares jogaram no Beira-Rio e os reservas jogaram fora. Agora, com dois jogos como visitante, a decisão de poupar os jogadores da viagem ou da grama sintética do Passo D’Areia está sendo debatida.

“Para o goleiro, a questão da lesão não é tão relevante, pois ele tem poucas ações no jogo. Já os jogadores de linha têm um impacto durante toda a partida. Levando em consideração o contexto e as informações sobre o gramado do São José, parece mais sensato poupar no domingo. Além disso, a viagem para Santa Cruz do Sul é tranquila”, observa o ex-goleiro Fernando Prass.

Neste cenário, a opinião preponderante na comissão é a do fisiologista, que controla a carga de trabalho dos jogadores. Ele estabelece os treinos separadamente em contato com o treinador e o preparador físico, a partir da convocação dos relacionados.

“O grupo reserva é o mais prejudicado. Os jogadores que entram em campo têm um treino mais leve na véspera, mas o jogo é desgastante. Quem não é convocado também tem um treino leve, pois está no mesmo ambiente e às vezes faz um complemento. No dia do jogo, fazem um treino mais intenso para compensar. No dia seguinte ao jogo, também têm um treino mais intenso. Já o grupo reserva faz um treino leve porque ainda não sabe se vai jogar ou não e não faz complemento. No jogo, jogam menos ou nem entram em campo, e mesmo que façam um complemento, não é o mesmo treino dos que não viajaram. O treino forte será apenas um dia depois”, explica detalhadamente o fisiologista Rafael Gobbato.

Das 11 rodadas do Gauchão, o Inter fará seis fora de casa, sendo uma delas o Gre-Nal no Beira-Rio. Portanto, a performance dos reservas até agora precisa melhorar para não comprometer a campanha no campeonato. “No caso do domingo, há risco de lesão e dificuldade em impor a superioridade técnica do Inter. Se for necessário poupar em Santa Cruz do Sul, Coudet fará isso pela sequência de jogos. O fato é que, com titulares ou não, contra o São José, precisa ser um time reserva”, opina Gutiéri Sanchez, comentarista da Rádio Guaíba.

Assim como as opiniões variam, as circunstâncias no futebol também variam. No caso do Gauchão, temperatura, tamanho do deslocamento e qualidade do gramado são aspectos que influenciam nas decisões. E independente do resultado dessas decisões, o treinador será cobrado. “Vamos ver qual será a formação inicial e então alinharemos quem deve começar. O mais importante é manter o modelo de jogo, não importa quem jogue”, garante Coudet.