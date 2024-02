Grêmio recebe Novo Hamburgo na Arena para se manter na liderança do Gauchão

Após conquistar quatro vitórias seguidas, o Grêmio enfrentará o Novo Hamburgo nesta terça-feira, às 21h30min, na Arena, em jogo válido pela sexta rodada do Gauchão. O time tricolor está na liderança do campeonato, com 12 pontos, enquanto o Novo Hamburgo está em quinto lugar, com oito pontos.

O técnico Renato Portaluppi deverá escalar a equipe com força máxima para este confronto. Os jogadores Marchesín, Geromel e Kannemann, que foram poupados no último sábado, devem iniciar a partida contra o Novo Hamburgo. Além disso, Pepê, que ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo contra o Avenida, também deverá estar em campo.

O autor do gol da vitória contra o Avenida, Nathan Fernandes, pode ser titular em uma sequência de jogos. Ele está na frente de Lucas Besozzi na hierarquia de atacantes para substituir Soteldo, que se lesionou e deve ficar de fora do restante do Campeonato Gaúcho. Em Santa Cruz do Sul, Nathan saiu do jogo no início do segundo tempo com dores na perna, mas não preocupa. Já recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, Jhonata Robert pode ser uma novidade entre os jogadores relacionados para enfrentar o Noia. Ele treinou normalmente com os companheiros no CT Presidente Luiz Carvalho ontem.

As únicas dúvidas estão na lateral-direita e no comando do ataque. João Pedro pode ser poupado no jogo contra o Novo Hamburgo, com Fábio entrando em seu lugar. No ataque, João Pedro Galvão não tem correspondido e é alvo de críticas da torcida. André Henrique pode receber uma oportunidade.

A partida desta noite também pode ser importante para o setor defensivo. O Grêmio está há três jogos sem sofrer gols, algo que não acontecia desde abril de 2023.

Prováveis escalações:



Grêmio: Marchesín; Fábio, Geromel, Rodrigo Ely (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino (André Henrique), Cristaldo e Nathan Fernandes; JP Galvão (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.



Novo Hamburgo: Maticoli; Itaqui, Islan, Marcão, Raí; Robson, Felipe Fraga; Tanque, Garré, Patrick; Édipo. Técnico: Edinho Rosa.



Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Otávio Lagramanti e Conrado Bittencourt.

Data e hora: 06 de fevereiro, terça-feira, às 21h30min.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).