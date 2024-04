Jayme Monjardim fala sobre a decisão de doar cavalos a Matteus: “Foi uma coisa instantânea”

O carisma de Matteus tem rendido outros frutos além do segundo lugar no Big Brother Brasil 24. O diretor de cinema e TV Jayme Monjardim, criador de cavalos da raça crioula há mais de 25 anos, anunciou a doação de duas éguas ao gaúcho, que se emocionou ao vivo no Mais Você desta quinta-feira (18) quando ficou sabendo do presente.

Monjardim havia visto, em vídeos do programa, que o estudante de engenharia agrícola tinha o sonho de criar os animais.

— Ele citou a minha criação e tudo. Eu falei, nossa, independentemente de ele ganhar ou não, eu ficaria muito feliz de fazer uma doação para ele de duas éguas da minha criação. Foi uma coisa instantânea quando eu vi ele falar da paixão pelo cavalo crioulo — lembra.

As éguas iam a leilão, mas tiveram outro destino por conta da simplicidade de Matteus e a propaganda positiva que fez do Rio Grande do Sul ao Brasil.

— Eu falei: “Quer saber, vou tirar duas éguas do leilão e doar para ele começar a criação”. Só por essa divulgação do Rio Grande do Sul, da educação, das tradições. Entramos em contato com a família e demos o presente. Ele ainda não recebeu, vai receber daqui uns 15 dias, mais ou menos — conta.

Para Monjardim, o gaúcho de Alegrete supriu uma carência de representatividade do Estado.

— Ele mostrou um pouco da energia do Estado, de pessoas boas, educadas, sempre com um olhar para o outro. Isso foi muito legal. É a imagem que eu sempre tive do Rio Grande do Sul e que ele soube magnificamente preservar.

Além da doação das duas éguas para Matteus, Monjardim destinará o valor arrecadado com um lote de um leilão de cavalos crioulos que fará em maio para a construção da casa nova para dona Neuza, a avó do gaúcho.

Cavalos de referência

Jayme Monjardim tem uma relação antiga com cavalos, desde as gravações da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), idealizada e dirigida por ele, quando “ficou apaixonado” pelo universo de galpão, conforme descreve. Desde então, trabalha com a raça crioula com muita “paixão, alma e entrega”.

Para Matteus, o diretor selecionou duas potrancas com pouco mais de um ano de idade, chamadas Uruguaiana e Uma Luz da Matarazzo. As duas têm em suas linhagens animais premiados e de referência da raça crioula, como por exemplo o La Invernada Hornero, o JA Mate Amargo e a JA Paloma.

Desejo para o futuro

Para os próximos passos de Matteus, Jayme Monjardim deseja que ele saiba lidar com o repentino sucesso.

— Espero que, como um bom gaúcho, não se deixe levar por essa popularidade. Que continue sendo esse menino humilde, fixo nas suas tradições, principalmente a família, que é onde ele realmente mostrou esse amor, esse cuidado. Porque o sucesso vai e vem muito rápido. Espero e torço para que ele consiga se manter sempre humilde, bacana, dentro desse novo mundo — projeta.











GZH