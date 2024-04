Lasanha de carne picada

Preparação

Comece por refogar a cebola com os alhos. Junte os tomates, os cogumelos, a cenoura ralada e um pouco de vinho branco. Deixe +/- 3 min. ao lume mexendo sempre.

Adicione as carnes e envolva. Tempere com sal, louro e oregão e mexa.

Junte metade do pacotinho de natas.

A meio da cozedura misture a farinha maisena com um pouco de molho bechamel numa tigela à parte e adicione no tacho. Deixe cozinhar em lume brando.

Unte um pirex com margarina e folhas de massa. Coloque uma camada de carne, uma camada de bechamel e assim sucessivamente. Acaba com carne.

Cubra com molho bechamel e polvilhe com mozarella.

Vai ao forno +/- 45 min. a 180ºC.

Ingredientes