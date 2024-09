Lula concede a Janja medalha destinada a pessoas que contribuíram para a saúde dos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz, na categoria ouro, para 22 autoridades e personalidades, além de dez associações. As homenagens foram publicadas na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.



Entre os homenageados, estão a primeira-dama Rosangela Lula da Silva – a Janja –, a ex-ginasta Daiane dos Santos, a apresentadora de TV Xuxa Meneghel, a empresária Luiza Trajano – da rede de lojas Magazine Luiza –, políticos e profissionais da saúde.



A medalha é destinada a pessoas e entidades que contribuíram, de alguma forma, para a saúde dos brasileiros. A condecoração foi criada em 1970, com o nome do cientista, médico, sanitarista e fundador da saúde pública brasileira Oswaldo Cruz. A distinção é dividida em três graus: ouro, prata e bronze.