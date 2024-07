Mais máquinas para atuarem no interior de Cachoeira do Sul

As chuvas intensas que atingiram Cachoeira do Sul nos últimos dois meses devastaram as entradas do interior. Para levar condições mínimas de trafegabilidade aos moradores das áreas rurais, a Prefeitura Municipal vem buscando formas de garantir mais maquinário para atender as dezenas de pedidos que chegam todos os dias na Secretaria de Interior.



Na sexta-feira (05), a prefeita Angela Schuh e o secretário de Interior, Alexandre Cassol, junto com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paulo Machado Vieira da Cunha, estiveram em Porto Alegre, onde receberam uma motoniveladora (patrola), destinada pelo deputado federal Heitor Schuh através de sobra de emenda da bancada gaúcha no Congresso Nacional. A entrega foi feita pelo Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.



Na sexta-feira a prefeita Angela Schuh também homologou o registro de preço para a contratação de empresas para prestação de serviço de horas-máquina para atuarem nas secretarias de Obras e Interior. Assim, a secretaria precisa agora apenas solicitar o serviço para que ele comece a ser executado. O registro de preço prevê a contratação de patrola, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica e caminhão caçamba truck basculante (vencido pela Construtora VGS Ltda, de Cachoeira do Sul) e escavadeira hidráulica com peso operacional de 21.000 kg (vencido pela Construtora EK Ltda, de Pelotas).



A Prefeitura também adquiriu uma patrola com recursos do pré-sal, investindo R$ 1.180.000,00. O processo já está concluído e a máquina deve chegar até o final deste mês.



MÁQUINAS DO GOVERNO DO ESTADO – Nesta semana, a Prefeitura espera receber da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), por meio da Diretoria de Apoio às Cidades, o auxílio de máquinas para o trabalho no interior do município. Foram solicitados: caminhão, escavadeira hidráulica, patrola, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador e trator esteira, além de veículo para transporte deste maquinário. O Governo do Estado ainda não informou quais as máquinas que serão destinadas.



“Há necessidade de ações que minimizem estes danos causados pelas fortes chuvas. Precisamos pensar em formas efetivas de recuperar as estradas do interior, pois sabemos o quanto isso está prejudicando a vida de quem mora no campo. Estamos nos cercando de todas as possibilidades para a conquista de recursos para garantir que o trabalho aconteça de fato”, explicou a prefeita Angela.