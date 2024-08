Mercado financeiro aumenta as estimativas de inflação para 2024 e 2025 no Brasil

Os economistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação para 2024 e 2025, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (26) pelo BC (Banco Central).



Para 2024, a previsão avançou pela sexta semana seguida, passando de 4,22% para 4,25%. A meta central de inflação para este ano é de 3% e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%.



Para 2025, a estimativa de inflação subiu de 3,91% para 3,93%. No próximo ano, a meta central é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%.



PIB



Para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2024, a projeção do mercado subiu de 2,23% para 2,43%. Já para 2025, a previsão recuou de 1,89% para 1,86%.



Taxa de juros e dólar



Os economistas mantiveram em 10,50% ao ano a estimativa para a taxa básica de juros da economia brasileira no fim deste ano. Atualmente, a Selic já está nesse patamar. Para o fim de 2025, o mercado financeiro manteve a projeção em 10% ao ano.

A previsão para a taxa de câmbio no fim de 2024 subiu de R$ 5,31 para R$ 5,32. Para o término de 2025, a estimativa permaneceu em R$ 5,30.