Mesmo com mudança de data, 24ª Fenarroz confirma 100% dos expositores

A mudança de data da Fenarroz – Multifeira do Agronegócio, inicialmente prevista para maio e agora reprogramada para 6 a 11 de agosto, não desanimou os participantes. Mesmo diante dos recentes eventos climáticos que impactaram o Rio Grande do Sul, todos os expositores confirmaram sua presença, tanto na área externa quanto no pavilhão de exposições, garantindo a realização de uma grande feira.

À medida que o estado se recupera da tragédia climática, a 24ª edição da Fenarroz se prepara para ser um evento significativo para fortalecer o agronegócio. Destacando-se no calendário agrícola gaúcho, a feira deste ano focará no tema da reconstrução do setor agrícola, refletindo o espírito de resiliência e renovação.

A Fenarroz começa no dia 6 e vai até 11 de agosto. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 9 de agosto, às 10h, no Parque da Fenarroz em Cachoeira do Sul. Este evento promete ser um ponto de encontro crucial para os profissionais do agronegócio, oferecendo uma plataforma para discutir inovações, estreitar laços comerciais e explorar as mais recentes tecnologias do setor.