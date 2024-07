Moradores Assumem Manutenção de Estradas Rurais em Cachoeira do Sul

Cachoeira do Sul, 24 de julho de 2024 — Os moradores do distrito do Barro Vermelho, em Cachoeira do Sul, decidiram tomar uma atitude e começaram a recuperar a estrada de Potreiros, nas proximidades da ponte do Cid, por conta própria. A responsabilidade pela manutenção dessa via deveria ser da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Obras do Interior e Transportes. No entanto, devido à inércia dos órgãos competentes, a comunidade local mobilizou-se para garantir a trafegabilidade da estrada.



A ação dos moradores evidencia a indignação com a situação das estradas rurais do município. “Pagamos uma quantidade considerável de impostos e, mesmo assim, enfrentamos estradas em péssimas condições. Não é justo que tenhamos que assumir uma responsabilidade que é do governo,” afirmou um dos líderes comunitários.



A situação da estrada de Potreiros não é um caso isolado. Na localidade do Irapuá, a estrada da Estância do Chalé enfrenta um problema semelhante. Cansados de esperar pela ação da prefeitura, os moradores e proprietários rurais também se organizaram para realizar os reparos necessários utilizando seu próprio maquinário.

Situação da estrada no último dia de chuva.



Esses casos levantam uma questão importante sobre a alocação dos recursos públicos e a eficiência na prestação de serviços essenciais à população rural. A iniciativa dos moradores, apesar de louvável, destaca a urgência de uma resposta eficaz por parte das autoridades municipais.



A Prefeitura de Cachoeira do Sul ainda não se manifestou sobre as ações tomadas pelos moradores, mas a comunidade espera que esse exemplo de mobilização popular sirva como um alerta para que a administração pública atue de forma mais eficiente e responsável no cuidado das infraestruturas rurais.



Os cidadãos de Cachoeira do Sul aguardam uma resposta e, mais importante, ações concretas que demonstrem um compromisso real com a melhoria das condições das estradas rurais, garantindo segurança e qualidade de vida para todos os moradores.