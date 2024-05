Na noite de quinta-feira, 23, um homem ficou ferido em um acidente na BR-290, em Cachoeira do Sul. O incidente ocorreu próximo ao trevo de acesso ao município, no quilômetro 262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou, causando ferimentos ao condutor, cuja identidade não foi revelada. O trânsito foi temporariamente interrompido, mas já está normalizado.