Papa Francisco reconhece milagres de Carlo Acutis, beato que morreu aos 15 anos; saiba quem foi ele

Carlo Acutis, um adolescente italiano que morreu aos 15 anos, em 2006, vítima de uma leucemia, teve seu segundo milagre póstumo reconhecido pela Igreja Católica. Nesta quinta-feira (23), o Papa Francisco reconheceu que uma jovem costa-riquenha vítima de um grave acidente de bicicleta curou-se após sua mãe rezar em frente ao túmulo de Acutis em Assis, na Itália. Expectativa é que o jovem seja santificado em breve.

Acutis foi beatificado em 2020, após o Vaticano lhe atribuir o milagre da cura em uma criança de quatro anos, em Mato Grosso do Sul. Conforme reportagem do g1, no dia 12 de outubro de 2010 uma criança de quatro anos que enfrentava problemas no pâncreas curou-se após tocar em uma roupa que era de Carlo e continha seu sangue. O caso ocorreu em uma capela de Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.



— Eu estava como pároco lá na igreja, trabalhando na divulgação e processo de beatificação do Carlo no Brasil, a vice postulação como chamamos. A postulação mesmo ocorre em Roma. Ele faleceu no dia 12, um dia antes teve morte cerebral e a benção ocorreu com a relíquia do Carlos, onde está parte do corpo e roupa dele aqui em Campo Grande. A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois — disse o padre Marcelo Tenório





O milagre reconhecido nesta quinta pela Igreja Católica aponta que Valéria, uma jovem nascida na Costa Rica, na América Central, curou-se de um grave acidente de bicicleta dias após sua mãe viajar até a Itália e rezar em frente ao túmulo do beato. A jovem estava internada e tinha poucas chances de sobrevivência.

Acutis foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. É possível visitar o corpo do jovem, exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália. Conforme o Vaticano, os restos mortais do jovem estão em bom estado de conservação e foram recompostos.

Padroeiro da Internet

Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlo Acutis cresceu em Milão, na Itália, e desde jovem seguiu o catolicismo. Ainda criança tornou-se devoto da Virgem Maria.

— Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística — declarou a mãe, Antonia Acutis, à agência de notícias católica ACI.

Com um conhecido amplo para a sua idade em ciência da computação, criou um site para catalogar cuidadosamente cada milagre já registrado pela Igreja Católica. A plataforma online também servia como forma de evangelizar fiéis e rendeu a Acutis o apelido de Padroeiro da Internet.

— Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo — disse ao site de notícias do Vaticino o bispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino.

Carlo Acutis faleceu no dia 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 2010, a roupa do jovem foi levada a Mato Grosso do Sul para uma exposição realizada durante a missa anual de Nossa Senhora Aparecida, dia em que ocorreu o milagre no Brasil.

















