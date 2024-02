Músicas de artista gaúcho somam milhões de visualizações após repertório cair no gosto de cantores sertanejos

Diversos meios de comunicação repercutiram a notícia divulgada aqui de que a música “Pau que dá cavaco” viralizou no TikTok 24 anos após ter sido originalmente gravada pelo músico João Luiz Corrêa.

De acordo com a produção do artista, até o dia 10 de janeiro, foram registradas mais de 100 milhões de visualizações somando todos os vídeos com dublagens da música, feitas principalmente por um público jovem.

Desde então, as reproduções se multiplicaram, inclusive no Instagram, onde a música acumula 9,8 mil reels (vídeos), o que pode atingir a marca de 500 milhões de visualizações.

Atentos às novas tendências no mercado da música, grandes nomes do sertanejo começam a se interessar pelo cantor gaúcho.

“Gustavo Beltrão”, gaiteiro do Gusttavo Lima, já entrou em contato comigo e disse que ensaiou a música”, exemplifica João Luiz Corrêa.

Na semana passada, a cantora Ana Castella cantarolou “Pau que dá cavaco” em um story no Instagram.

“É uma música boa que eu não entendo nada, mas é boa, vou aprender”, disse a cantora.

Em story publicado pela esposa, o cantor Eduardo Costa, que manifestou interesse em gravar uma música de João Luiz Corrêa, apareceu “ensaiando” o clássico “Bagual Corcoveador”.

A repercussão fez com que “Bagual Corcoveador” assumisse o posto de número um entre todas as disponibilizadas por João na plataforma Spotify, com 8,3 milhões de plays.

“Em sete dias, essa música teve 127 mil execuções. As duas músicas estão muito parelhas (em execuções)”, comemora João Luiz Corrêa que, nesta quarta-feira (31), lança no Jornal do Almoço os quatro primeiros clipes do DVD comemorativo aos 25 anos de carreira.