Câmara prorroga data para divulgação dos resultados de processo seletivo para engenheiro

Prorrogada data para divulgação do resultado final de processo seletivo para engenheiro

O Presidente da Câmara de Vereadores, Ronaldo Trojahn, prorrogou na terça-feira, 30, a data de divulgação do resultado final do processo seletivo para engenheiro civil, referente ao Edital nº 01/2024, para o dia 02 de fevereiro.

A prorrogação ocorre para que sejam analisadas as solicitações do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul (NEA) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) para que o edital seja impugnado. O primeiro pede a inclusão de arquitetos na seleção, enquanto o segundo argumenta que somente o profissional de arquitetura pode atuar na área de patrimônio histórico e cultural e, portanto, solicita a inclusão deste e a exclusão de engenheiro civil do processo seletivo.

O resultado preliminar foi divulgado no dia 22 de janeiro, com o engenheiro civil Tonyangel Siqueira da Silva como primeiro colocado.