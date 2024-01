“Não há a menor chance”, diz Renato sobre Cavani e Gabigol no Grêmio

O treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, desmentiu sobre a existência de qualquer possibilidade de negociações do clube com os jogadores Cavani e Gabigol. “Não inventem história porque não há nada sobre Cavani. Isso fica iludindo o torcedor, mesmo com nomes que nunca foram nem tratados no Grêmio”, declarou o técnico em entrevista coletiva após vitória tricolor de 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas neste domingo, 28. “Não toquem mais nestes dois nomes, porque não tem a menor chance deles virem”, enfatizou.

Sobre a partida de hoje pelo Gauchão, Renato afirmou que o mais importante foi o resultado, ainda que magro. “Sabemos que temos que melhorar bastante, mas faz parte do inicio do campeonato”, disse citando o calor e o campo ruim como desafios da partida no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Contudo, afirmou que “a única coisa” que cobrou no intervalo da partida foi que o time tivesse “mais vontade”: “Se estava quente pra gente, estava quente pra eles”.

Perguntado sobre JP Galvão, o treinador disse que o jogador merece receber sequência para que “mostre por que veio”. “Quando ele não faz gol, mas briga, ele nos ajuda muito.”

Sobre não usar a base nas partidas do Gauchão, Renato disse que os jogadores estavam na Copa São Paulo, e que há dificuldades de renovar contratos com estes jogadores emergentes.

Afirmou ainda que todos os jogadores precisam primeiro mostrar, provar suas capacidades, para depois ganharem mais: “depende do que eles apresentam dentro do campo”. Nominalmente, Renato citou Gustavinho nesta situação.