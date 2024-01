No retorno de Alan Patrick, Inter reencontra o bom futebol e vence o Ypiranga por 3 a 0

A volta do público ao Beira-Rio foi também a volta do bom futebol ao time do Inter, que venceu o Ypiranga, de Erechim, por 3 a 0. O jogo foi válido pela terceira rodada do Gauchão 2024. As arquibancadas do Beira-Rio, que estiveram vazias na estreia do Inter, receberam mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Após dois jogos mornos, típicos de início de temporada, Coudet pode contar pela primeira vez com o time completo, com a volta de Alan Patrick e Mercado. O retorno do camisa 10 trouxe de volta a criatividade ao time do Inter.

E foi justamente Alan Patrick quem abriu o placar, aos 15 minutos. O Colorado teve o domínio durante toda a partida. No terceiro gol, foi toda dele a jogada que culminou no primeiro gol de Aránguiz desde seu retorno ao Colorado.

O Ypiranga não se entregou e tentou descontar até o último lance da partida. Mas o Inter foi predominante, fez uma atuação à altura do resultado e poderia, inclusive, ter ampliado mais o marcador, não fossem as chances desperdiçadas por Enner Valencia e Alario.

O próximo jogo do Inter é na quarta-feira, 31, às 18h30, contra o Guarany, em Bagé. Também na quarta, o Ypiranga pega o Novo Hamburgo, em Erechim, ás 19h.O Inter chegou a sete pontos e lidera provisoriamente a tabela do Gauchão.

Começo movimentado e dois gols

Desde o começo da partida, o Ypiranga fez uma marcação alta, tentando roubar a bola no campo de ataque. Após o gol, a estratégia ficou mais difícil. O Inter passou a ter a posse de bola quase todo o tempo. O Ypiranga viu o Colorado jogar por mais de dez minutos.

Aos 28, o clube de Erechim tentou uma reação. Foguinho arriscou um bom chute de fora da área e acertou a rede pelo lado de fora.

Valencia, que deu assistência para o primeiro gol, perdeu duas oportunidades seguidas de marcar o seu. Com o Ypiranga no campo de ataque, o centroavante colorado recebeu dois belos lançamentos nas costas da defesa. O primeiro foi um passe primoroso de Alan Patrick. Livre, Enner dominou mal e acabou adiantando demais a bola.

Em seguida, foi de Bruno Henrique o passe. Valencia ganhou a dividida com o goleiro, mas na disputa com o zagueiro acabou perdendo o equilíbrio e caindo sozinho. Após os lances, Coudet mandou Lucas Alario aquecer para entrar no intervalo.

Aos 43, Wanderson ampliou o placar. Em um contra-ataque bem armado, Aránguiz tocou para Valencia, que encontrou Wanderson na ponta da área. Ele limpou dois marcadores e bateu firme no canto, anotando o segundo gol colorado.

Predomínio colorado e gol de Aránguiz

Na segunda etapa, o Inter manteve o domínio e seguiu apresentando bom futebol. Alario entrou no lugar de Bruno Henrique e a parceria com Valencia teve seus primeiros momentos. O atacante argentino quase marcou seu gol, após um passe de Enner, em um lance em que o zagueiro Willian Gomes salvou em cima da linha do time de Erechim.

A entrada de Hyoran também movimentou bastante o ataque. O Ypiranga tentava esboçar uma reação, mas o predomínio colorado aumentava.

Após algumas tentativas com Alario e Valencia, foi Aránguiz quem marcou o terceiro gol, seu primeiro desde o retorno ao Inter. Aos 35 minutos, Alan Patrick armou a jogada. Lançou Bustos, recebeu, e tocou para Hyoran. O camisa 7 escorou para o meio, onde surgia Charles Aránguiz para tocar colocado para o fundo das redes.

O Ypiranga não se entregou até o fim. No último lance da partida, Wanderson – o do Ypiranga – abriu e chutou da entrada da área. Um chute forte, que Anthoni espalmou para longe.