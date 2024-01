COLUNA I Rafa Bordignon: Fenarroz alcança novos patamares com a Agência Okta.

Desde o início de 2022, a Fenarroz, um evento icônico no setor agrícola, tem experimentado uma transformação notável em sua estratégia de comunicação e marketing, graças à parceria com a Okta, agência de marketing estratégico. Esse trabalho colaborativo começou com um ambicioso projeto de redesenho da marca, com o objetivo de alinhar a identidade tradicional da Feira a um novo posicionamento de mercado e a uma comunicação padronizada e eficaz.

Com uma equipe dedicada de 10 profissionais, a Okta desenvolveu e implementou estratégias fundamentais que não apenas contribuíram para o sucesso da 22ª e 23ª edições da Fenarroz, mas também estão definindo o caminho para a 24ª edição, que promete ser ainda mais impactante. O evento está programado para ocorrer de 28 de maio a 02 de junho deste ano, prometendo inovações e uma experiência enriquecedora para expositores e visitantes.

Um dos focos principais da parceria tem sido a comunicação online. A Okta, aproveitando sua expertise, investiu significativamente em tráfego pago, direcionando esforços para plataformas como YouTube, Meta Ads, Google Ads e Google Display. Essas estratégias começaram a ser aplicadas cerca de seis meses antes da Feira, visando atrair expositores não só do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

À medida que a Feira se aproxima, a ênfase no marketing online se intensifica, promovendo o evento em todo o Rio Grande do Sul. Paralelamente, as campanhas off-line ganham força, com publicidade em rádios locais de Cachoeira do Sul e região, jornais, televisão, portais de notícias e mídia out-of-home (OOH).

Além das campanhas promocionais, a Okta tem sido responsável por toda a assessoria de imprensa da Fenarroz ao longo do ano. No último ano, um foco especial foi dado às campanhas institucionais para promover a locação dos espaços da Fenarroz durante todo o ano, uma estratégia que tem se mostrado bem-sucedida e valiosa para a sustentabilidade e o crescimento contínuo da Feira.

A parceria entre a Fenarroz e Agência Okta é um exemplo brilhante de como estratégias de marketing inovadoras e uma comunicação eficaz podem revitalizar e expandir um evento tradicional. Com a 24ª edição da Feira se aproximando, espera-se que essas iniciativas conduzam a um evento ainda mais bem-sucedido, solidificando a Fenarroz como um marco no calendário agrícola do Brasil.