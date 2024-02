Novo Cabrais Investe em Acessibilidade na Saúde com Aquisição de Van Adaptada

No avanço dos serviços de saúde e na garantia de acessibilidade, Novo Cabrais dá um passo significativo com a recente aquisição de uma van adaptada para transporte de pacientes com mobilidade reduzida. O veículo, um Ford Transit 2022 zero quilômetro, foi adquirido por R$ 295 mil através de uma emenda impositiva de R$ 304,8 mil, encaminhada em 2023 pelo senador Luis Carlos Heinze.

Com capacidade para 15 lugares, incluindo um assento especialmente projetado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além da vaga para o motorista, a van representa um avanço na oferta de serviços de saúde para todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades especiais.

A aquisição foi realizada com uma economia considerável aos cofres públicos municipais, estimada entre R$ 100 e R$ 150 mil, graças ao procedimento de adesão à ata de registro de preços ao comprar o veículo da Galego Representações Comércio e Serviços LTDA.

O valor remanescente do recurso, R$ 9,8 mil, será destinado à compra de equipamentos e materiais permanentes para o Sistema Único de Saúde (SUS), visando atender às demandas da comunidade local.

O prefeito Leodegar Rodrigues ressaltou a importância da colaboração entre os poderes Executivo e Legislativo, bem como a articulação entre vereadores e representantes de diferentes partidos, para atender ao interesse público. Ele expressou sua gratidão ao senador Luis Carlos Heinze pela destinação do recurso e à equipe da Prefeitura pelo trabalho competente.

Na entrega oficial do veículo, o prefeito destacou também a contribuição do motorista da Saúde, João Cristiano Menezes Knappe, na pesquisa que permitiu economizar recursos municipais. Essa conquista, segundo Rodrigues, reflete o compromisso da gestão em investir em infraestrutura adaptada para atender às necessidades específicas da população e promover a inclusão.

O secretário de Saúde, André de Lacerda, enfatizou que a nova van adaptada facilitará o transporte dos pacientes, contribuindo para a eficiência dos serviços de saúde e garantindo um atendimento mais ágil e acessível a todos os cidadãos de Novo Cabrais.