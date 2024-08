Pesquisa aponta que 85% das mulheres brasileiras já sofreram assédio nas ruas

O assédio sexual em espaços públicos é um problema que atinge 85% das mulheres brasileiras. Esse dado preocupante vem de uma pesquisa internacional conduzida pela L’Oréal Paris, em parceria com a Ipsos, em 2023.



O levantamento também revelou que 59% dos homens e 53% das mulheres com idade entre 18 e 35 anos acham que as vítimas às vezes são responsáveis por serem assediadas devido às suas atitudes ou aparência. Além disso, 43% dos homens e 28% das mulheres acreditam que, na maioria das situações, os acusados de assédio sexual não têm intenções ruins.



Apesar de esta geração ser frequentemente vista como mais consciente das questões de violência de gênero e suas consequências, os resultados da pesquisa evidenciam a necessidade urgente de mais orientação e educação e de intensificar os esforços para combater o assédio nas ruas.



Com o intuito de ajudar de maneira simples e segura as vítimas e testemunhas a intervirem contra o problema, a L’Oréal Paris lançou em 2020, em parceria com a ONG internacional Right To Be, o Stand UP, um programa global de combate ao assédio nas ruas. A ação é baseada na metodologia dos 5D’s, (Distrair, Delegar, Documentar, Dirigir-se ao assediador, Dialogar).



Até hoje, mais de 3 milhões de pessoas já foram treinadas em 45 países. No Brasil, a ONG Cruzando Histórias é a responsável por ministrar os treinamentos que são oferecidos de forma gratuita para clientes e parceiros de L’Oréal Paris e para qualquer pessoa que solicite através do site.



Ações de conscientização



Após uma análise de pesquisas públicas sobre assédio e violência contra mulheres, foi realizado um mapeamento detalhado para identificar os espaços públicos com maior incidência de casos de assédio nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.



Com isso, a L’Oréal Paris vai promover diversas ações digitais e físicas nessas regiões, destacando e endossando a mensagem principal da campanha #nãodoupassagemproassédio, criada pela agência Lema para a marca, com o objetivo de reforçar a conexão direta com as ruas e incentivar tanto vítimas quanto testemunhas a se posicionarem contra o assédio.



Com base nesse mapeamento, serão enviadas notificações geolocalizadas ao público presente nesses locais, incentivando-o a estar atento ao ambiente ao seu redor e a agir de forma segura. Essas notificações não têm o intuito de alarmar, mas de promover uma conscientização sobre a importância da vigilância e da segurança. Posteriormente, os destinatários receberão um novo alerta, desta vez convidando-os a participar do treinamento Stand UP.



Para Maira da Matta, diretora da L’Oréal Paris no Brasil, a liberdade de ir e vir é um direito fundamental e os números da pesquisa mostram que ele ainda é negado para a maior parte das mulheres. “Como uma marca com valores femininos e feministas, incentivamos o empoderamento das mulheres para que ocupem todos os seus espaços de direito, mas isso só será possível se todas puderem caminhar com segurança e dignidade por todos os espaços”, argumenta.



“Acreditamos que, por meio da educação e da conscientização com o Stand UP, podemos criar uma cultura de respeito e solidariedade, onde todos saibam como intervir de forma segura e eficaz em situações de assédio.”









