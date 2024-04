Polícia Civil de Cachoeira do Sul prende homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Gonçalves

Na tarde de segunda-feira (15), a Polícia Civil, por meio da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de Cachoeira do Sul, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo de 46 anos no bairro Gonçalves. O homem foi detido por envolvimento no crime de tráfico de drogas.

Durante a operação, as autoridades apreenderam 15 porções de maconha, totalizando 102 gramas, além de R$ 895,00 em espécie, um telefone celular e uma motocicleta que era utilizada para a entrega dos entorpecentes.

A ação representa mais um esforço das forças policiais no combate ao tráfico de drogas na região, visando garantir a segurança e o bem-estar da comunidade local. O suspeito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.











Fonte: Polícia Civil