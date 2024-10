Polícia Civil já sabe quem matou a tiros um funcionário de posto de combustíveis

A Polícia Civil já identificou o homem que matou a tiros um frentista durante desentendimento em posto de combustíveis na avenida Antônio de Carvalho (bairro Jardim Carvalho), Zona Leste de Porto Alegre, na manhã de domingo (6). Para não atrapalhar a investigação do caso, o nome do suspeito ainda não foi informado pela corporação.



“Ainda não podemos divulgar detalhes, mas o trabalho está avançado e logo será concluído”, limitou-se a declarar o delegado responsável pelo caso, Thiago Carrijo.



Imagens registradas por câmera de segurança mostram o cliente sentado junto a uma das bombas de abastecimento, próximo a três pessoas de pé: a mulher que o acompanhava e dois frentistas. Ele então se levanta, saca uma arma-de-fogo da parte de trás da cintura, aponta para a cabeça de um dos atendentes e dispara diversas vezes, a curta distância. A vítima tomba no local, enquanto a acompanhante do atirador se desespera e o outro homem corre em direção ao escritório do posto, sem ser atingido.



Fuga



Após o ataque, o autor do crime deixou rapidamente o local, levando junto a mulher, a bordo do mesmo automóvel com o qual havia chegado ao estabelecimento – não foram divulgadas informações sobre modelo do carro ou outros detalhes. Já identificada e ouvida pela Polícia Civil, a acompanhante do atirador é tratada como testemunha, sem envolvimento no ato de violência que custou uma vida.



A vítima morreu no local. Trata-se de Ingo Patrício Tasca Nunes, 46 anos e que deixou esposa e dois filhos. O corpo foi sepultado na noite de segunda-feira (7) no Cemitério da Santa Casa, na capital gaúcha.



Pelo que se sabe até agora, o autor do homicídio havia sido impedido pelo frentista de entrar no banheiro feminino do posto com a mulher. A negativa gerou um bate-boca entre os dois homens e, por fim, os tiros a sangue-frio.









O Sul

(Marcello Campos)