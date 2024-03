Polícia Civil prende responsável por cerca de 30 mortes no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou, na última quarta-feira (21), a importante prisão de um indivíduo responsável por disputa de grupos criminosos, os quais ocasionaram diversas mortes na capital e Região Metropolitana. O indivíduo foi preso em Santa Catarina, com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina.

A ação da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Viamão é resultado de investigações que vinham sendo realizadas desde setembro de 2023 para capturar o foragido. As buscas se intensificaram nos últimos dois meses com deslocamentos frequentes dos policiais até o estado vizinho.

O preso é apontado pela investigação por ter participação em, pelo menos, 30 mortes na região norte e sul de Porto Alegre e Região Metropolitana, como Viamão, Alvorada e Canoas. Uma das mortes causadas foi de uma estudante na Ilha das Flores, em janeiro de 2024.

Durante coletiva de imprensa realizada na Cidade da Polícia, o secretário da Segurança Pública do RS, Sandro Caron, falou sobre a importância desta prisão

— Foram seis meses de trabalho técnico e de investigação. Esta foi a prisão mais importante que tínhamos que fazer para reduzir os homicídios no Rio Grande do Sul — afirmou.

— O indivíduo preso é dissidente de um grupo criminoso da capital e, desde setembro do ano passado, com essa dissidência, ocorreram conflitos entre organizações criminosas que ocasionaram diversas mortes no Rio Grande Sul. Trata-se de um indivíduo de alta periculosidade e que tem vinculação de forma direta ou indireta com inúmeras mortes — destacou chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré.

A Polícia Civil segue realizando buscas em Santa Catarina, dando continuidade às investigações para a asfixia financeira do dinheiro ilícito angariado pelo indivíduo preso.

*Com informações da Polícia Civil