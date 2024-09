Prefeita recebe Siprom, e sindicato pede anulação da prova de gestores

A prefeita Angela Schuh recebeu na manhã desta quarta-feira a diretoria do Sindicato dos Professores Municipais (Siprom) e um grupo de cerca de 30 educadores para discutir a respeito da prova de gestores aplicada no último domingo.



Os candidatos apontaram problemas como: a falta de identificação visual da Prefeitura na prova, a presença de 12 questões com a alternativa “E”, sendo que o edital previa que a prova teria quatro alternativas, a ausência de questões de leitura e interpretação de texto, conforme previsto no edital, entre outros. Diante dessas observações, o grupo solicitou a anulação da prova, principalmente por receio de que uma futura ação judicial tornasse o processo ilegal.



Após ouvir as manifestações, a prefeita ponderou que qualquer decisão em relação ao processo caberá à comissão organizadora e que a decisão dessa comissão será soberana e integralmente acatada pelo Executivo. Se a prova for anulada, o edital 033/2024 precisará ser anulado, mas, mesmo assim, será aplicada nova prova. Isso é necessário em cumprimento a nova Lei do Fundeb que determina como condicionalidade para receber recursos do Valor Aluno Ano Regular (VAAR) no próximo ano. Um novo edital deverá ser publicado, regulamentando as novas datas.